İnsan kafasının merkezinde keşfedilen yeni organ

23 Ekim 2020 Cuma, 11:13

Antoni Van Leeuwenhoek | YouTube

Popular Science'da yer alan habere göre, PSMA PET/CT adı verilen gelişmiş bir tarama biçimiyle prostat kanseri hastalarını inceleyen Hollandalı doktorlar, bu “bilinmeyen cismi” şans eseri tanımlamışlar. Bu teşhis aracı, radyoaktif glukoz enjeksiyonlarıyla birleştiği zaman vücuttaki tümörleri gösteriyor.

Fakat bu olayda, üst yutağın arka kısmında tamamen başka bir şey göstermiş.

Mavi oklarla gösterilen tubaryal tükürük bezi yapısı, turuncu renkteki diğer büyük tükürük bezlerinin yanında görülüyor. Valstar vd., Radiotherapy and Oncology | 2020

Hollanda Kanser Enstitüsü’nde çalışan radyasyon onkoloğu Wouter Vogel, “İnsanlarda üç büyük takım tükürük bezi bulunuyor fakat orada bulunmuyor” diye açıklıyor.

Tubaryal bezler | Hollanda Kanser Enstitüsü

“Bildiğimiz kadarıyla üst yutakta bulunan tek tükürük veya mukoz bezi, mikroskobik ölçüde ufak ve 1.000 taneye kadarı da mukoza geneline eşit şekilde yayılmış durumda. Bu yüzden, bunları bulduğumuz zaman ne kadar şaşırdığımızı siz tahmin edin.”