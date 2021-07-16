İnsan türünün kurtuluşu için

16 Temmuz 2021 Cuma, 15:46

Dünya ısınmaya devam ederken yıkıcı kuraklıklar ve açlık insan nüfusunu perişan eder. Bilim dünyası insanların gelecekte yaşayabileceği yeni bir gezegen arayışına girer. Sonunda 2063 yılında yeni bir gezegen bulunur. İnsan türünün hayatta kalması için bu gezegenin kolonize edilmesi zorunludur. En kısa sürede bir keşif yolculuğuna çıkılması gerekmektedir. Bu elzem yolculuk 86 yıl sürecektir. Seçilen ekip uzay gemisinin içinde üreyecek gezegene ekibin torunları ancak ulaşacaktır. Biyo mühendisler en iyi genlerden seçim yaparak ceninler üretmeye başlarlar. 30 kişiden oluşan bu nitelikli ekip yalıtılmış bir ortamda eğitilecektir. Uzun süre kapalı kalmaya alışık, dünyaya geri dönmeyeceklerini bilen bu gençlerin çocukları gezegene ulaşabileceklerdir. İnsan türünü devam ettirmek bu özel ekibin tek görevidir.

Bu seçilmiş ekibi çocukluklarından beri izleyen ve tanıyan, onları yalnız bırakmak isteyen bilim insanı, terapist Richard (Colin Farrell) geri dönüşü olmayan yolculuğa gönüllü olarak katılır. Richard onları hem koruyacak aynı zamanda yol da gösterecektir. Humanitas adlı gemiye binen otuz genç 86 yıl sürecek yolculuğa çıkar. Yönetmen Neil Burger (The Illusionist, Divergent, Limitless) beyaz uzun koridorlardan, steril odalardan oluşan yapım tasarımlarıyla mükemmeliyetçi usta Stanley Kubrick’e ve onun ölümsüz yapıtı 2001: A Space Odyssey (2001: Uzay Yolu Macerası/1968) saygıda bulunur.

Gençler her sabah Blue adlı bir sıvı içerler. Bu mavi likit onların duygularını, isteklerini bastırır, uyuşturur, hissizleştirir. Birbirlerine dokunmaları yasaktır. Grubun içinde göze çarpanlar Christopher (Tye Sheridan), Zac (Fionn Whitehead) ve Sela’dır(Lily-Rose Depp). Richard, korumacı, çözümcü ve yapıcıdır, Sela mantığıyla hareket eder, Zac isyankardır. On yıl sonra çıkan bir arızada Richard yaşamını yitirince ekipte bölünmeler başlar. Otoriter baba figure Richard artık yoktur. Bazıları görevi sorgulamaya başlar. Doktor Sela birlikte haraket etmeleri gerektiğini belirtir. Oylama yapılarak Sela baş doktor, Christopher baş amir seçilir. Bir gün Zac mavi sıvıyı içmeyi bırakır, onunla birlikte Blue’yu içmeyenler çoğalır. Duygularını hissetmeye, birbirlerine dokunmaya başlarlar.

Richard’ın arşivinden şiddeti, ölümü, cinselliği görürler, nefret, öfke, kıskançlık duyguları belirmeye başlar. Genetik olarak farklı donörlerden yetiştirilmelerine karşın gençler insan türünün en ilkel dürtülerini sergilemeye başlarlar. Uygarlık gitmiş yerini barbarlık, şiddet almıştır. Uzay gemisi savaş alanına, yüksek teknolojiyle inşa edilmiş bir hapishaneye dönüşür. Zac’in sosyopatik yapısı, yalanlar, sahte haberler üretmesi Donald Trump hükümetine sosyal ve politik bir göndermedir.

Provokatif bilim kurgu-gerilim, insan türünün gerçek doğasını, karanlık yanını sorgular. Hangi noktada insan uygarlıktan çıkıp barbarlığa, karanlığa gömülür sorusunu sorar. Akıl, mantık, sadakat, itaat duyularıyla büyütülmüş gençlerin korku, endişe, erk, hırs, şiddet, zorbalık, ataerkillik, güdümleme ile tanışması akla şunu getirir: Gelecekte bile temel dürtülerinden arındırılmış insan nereye giderse gitsin yıkıcı yanlarını da birlikte taşır.

Klostrofobik atmosfer, boğucu uzun koridorlar, tüm filmin tek mekanda geçmesi, bulaşıcı paranoya duygusu The Voyagers’ı etkileyici kılar. Neil Burger’ın yönettiği, Colin Farrell, Tye Sheridan, Lily-Rose Depp (Vanessa Paradis ile Johnny Depp’in kızı), Fionn Whitehead, Chanté Adams, Isaac Hempstead Wright, Viveik Kalra, Archie Madekwe, Quintesse Swindell, Madison Hu’nun oynadığı Voyagers (Gezginler/2021) 23 Temmuz’da gösterime girecek.