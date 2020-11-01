İnsanların vücut sıcaklığında kaydedilen düşüş
Alman fizikçi Carl Wunderlich’in 37° C’yi standart “normal” vücut sıcaklığı olarak belirmesinden bu yana neredeyse iki yüzyıl geçti. Ancak zamanla sağlıklı yetişkinlerde vücut sıcaklıklarının düştüğü sıklıkla rapor edildi.
Aradan geçen zamanda ise anne babalar ve doktorlar, bu sıcaklığı ateşi belirlemenin (ve genelde hastalığın şiddetini değerlendirmenin) ölçütü biçiminde kullandı.
Ancak zamanla ve özellikle de son yıllarda, sağlıklı yetişkinlerde vücut sıcaklıklarının düştüğü sıklıkla rapor edildi.
İngiltere’de 2017 yılında 35.000 yetişkin üzerinde yapılan bir çalışmada, ortalama vücut sıcaklıklarının düştüğü (36,6° C) bulunmuş.
2019’da yapılan bir çalışmada ise, Amerikalılarda (Kaliforniya’nın Palo Alto şehrindekiler) ortalama vücut sıcaklığının 36,3° C civarı olduğu gösterilmiş.
Santa Barbara California Üniversitesi’nde insanbilim profesörü olan Michael Gurven’in önderlik ettiği çok uluslu bir hekim, insanbilimci ve yerel araştırmacı takımı, Bolivya Amazon’undaki toplayıcı-bitki yetiştirici yerel bir topluluk olan Tsimanlar arasında da benzer bir düşüş gerçekleştiğini keşfetmiş.
Tsiman Sağlık ve Yaşam Tarihi Projesi’nin eş başkanı Gurven ve ortak araştırmacılar, topluluk üzerinde çalışmaya başladıklarından beri geçen 16 yılda ortalama vücut sıcaklığında hızlı bir düşüş olduğunu gözlemlemişler.
Yılda 0,12° C olarak kaydedilen bu düşüş sonucunda, Tsimanların vücut sıcaklığı bugün 36,5° C’ye ulaşmış.
Kaynak: popsci.com
En Çok Okunan Haberler
- Binali Yıldırım İzmir'de 'Başbakan' gibi!
- 'Devlet sizi bile bile öldürecek'
- İzmir'den acı haber! Ali Kaygusuz hayatını kaybetti
- Erdoğan'ın açtığı kurumu hedef aldı
- Yavrularımın üzerine güneş doğmadı bugün
- Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu hayatını kaybetti
- 'Deprem A partisi B partisi ayrımı yapmıyor'
- ABD'de kullanılan erken oy sayısı açıklandı
- Uzmanı açıkladı: Daha büyük depremlerin ayak sesleri
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Doğuş, Reha Muhtar'a ateş püskürdü
- Kahreden anlar! Enkazdan çıkan oyuncaklara bakakaldı
- Taksim’de renkli anlar... Hayaletlere yoğun ilgi
- Deprem profesöründen korkutan açıklama!
- Fatih Ağar isimli yurttaşın cansız bedeni çıkarıldı
- 32 saat sonra kurtarılan ilk canlı
- Depremin ardından 33 saat sonra sağ olarak çıkarıldı!
- Pakdemirli'nin konuştuğu Buse Hasyılmaz kurtarıldı
- Depreme canlı yayın sırasında yakalandılar
- Deprem anında yaşanan büyük korku kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Binali Yıldırım İzmir'de 'Başbakan' gibi!
- 'Devlet sizi bile bile öldürecek'
- İzmir'den acı haber! Ali Kaygusuz hayatını kaybetti
- Erdoğan'ın açtığı kurumu hedef aldı
- Yavrularımın üzerine güneş doğmadı bugün
- Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu hayatını kaybetti
- 'Deprem A partisi B partisi ayrımı yapmıyor'
- ABD'de kullanılan erken oy sayısı açıklandı
- Uzmanı açıkladı: Daha büyük depremlerin ayak sesleri
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı