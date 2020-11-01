İnsanların vücut sıcaklığında kaydedilen düşüş

01 Kasım 2020 Pazar, 11:29

Aradan geçen zamanda ise anne babalar ve doktorlar, bu sıcaklığı ateşi belirlemenin (ve genelde hastalığın şiddetini değerlendirmenin) ölçütü biçiminde kullandı.

Ancak zamanla ve özellikle de son yıllarda, sağlıklı yetişkinlerde vücut sıcaklıklarının düştüğü sıklıkla rapor edildi.

İngiltere’de 2017 yılında 35.000 yetişkin üzerinde yapılan bir çalışmada, ortalama vücut sıcaklıklarının düştüğü (36,6° C) bulunmuş.

2019’da yapılan bir çalışmada ise, Amerikalılarda (Kaliforniya’nın Palo Alto şehrindekiler) ortalama vücut sıcaklığının 36,3° C civarı olduğu gösterilmiş.

Santa Barbara California Üniversitesi’nde insanbilim profesörü olan Michael Gurven’in önderlik ettiği çok uluslu bir hekim, insanbilimci ve yerel araştırmacı takımı, Bolivya Amazon’undaki toplayıcı-bitki yetiştirici yerel bir topluluk olan Tsimanlar arasında da benzer bir düşüş gerçekleştiğini keşfetmiş.

Tsiman Sağlık ve Yaşam Tarihi Projesi’nin eş başkanı Gurven ve ortak araştırmacılar, topluluk üzerinde çalışmaya başladıklarından beri geçen 16 yılda ortalama vücut sıcaklığında hızlı bir düşüş olduğunu gözlemlemişler.

Yılda 0,12° C olarak kaydedilen bu düşüş sonucunda, Tsimanların vücut sıcaklığı bugün 36,5° C’ye ulaşmış.

Kaynak: popsci.com