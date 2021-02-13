Instagram hikayelerinde görülen Öküz Yılı nedir?

13 Şubat 2021 Cumartesi, 04:00

Sosyal medya devi Facebook, kendi uygulamasında ve Instagram'da, Çin takvim sisteminin 12 yıllık hayvan döngüsünün ikinci yılını temsil eden Öküz Yılı için mobil uygulamalarına birtakım etiketler ve artırılmış gerçeklik efektleri ekledi.

An itibarıyla Instagram uygulamasını son sürüme güncellediğinizde, Hikayeler satırının en başında üzerinde kırmızı renkli öküz simgesi bulunan bir hikaye görüyorsunuz. Bu hikayeyi açtığınızda ise takip ettiğiniz hesapların Instagram’ın Öküz Yılı etiketi ya da AR filtrelerini içeren hikayelerini art arda görüntüleyebiliyorsunuz.

ÖKÜZ YILI NEDİR?

Öküz Yılı, hepimizin kullandığı miladi takvimin yanı sıra kendi takvim sistemine de sahip olan Çin'in 12 yıllık hayvan takvimi döngüsünde ikinci sırada yer alıyor. Fare, Öküz, Kaplan, Tavşan, Ejderha (Mitolojik bir varlık olsa da), Yılan, At, Koyun, Maymun, Horoz, Köpek ve Domuz Yılı'ndan oluşan 12 hayvanlı Çin takviminde öküzler; güvenilir ve istikrarlı olarak kabul edildikleri; ayrıca görevlerine yaklaşımlarında düzenleyici veya sistematik oldukları için yer almaktadır.

INSTAGRAM ÖKÜZ YILI ETİKETİ NASIL KULLANILIR?

- Instagram uygulamasını açın.

- Hikaye oluşturma ekranına gelin.

- Hikayeye eklemek için bir fotoğraf çekin ya da galerinizdeki bir fotoğrafı seçin.

- 4: Ekrana dokunarak parmağınızı yukarı kaydırın.

- En üstte yer alan üç Öküz Yılı etiketinden birini seçin.

Hepsi bu kadar! Hikayenizi paylaştığınız andan itibaren sizi takip eden kişiler, Öküz Yılı hikayelerini açtıklarında sizin hikayenizi de görüntüleyecekler.

INSTAGRAM ÖKÜZ YILI FİLTRESİ NASIL KULLANILIR?

- Instagram uygulamasını açın.

- Hikaye oluşturma ekranına gelin.

- Parmağınızı deklanşör tuşunun üzerine getirerek sola kaydırın.

- Öküz Yılı filtresine geldikten sonra bir fotoğraf ya da video çekin.

Instagram’ın yanı sıra Facebook da Öküz Yılı kutlamalarını boş geçmedi ve mobil uygulamasındaki “beğen” butonunu Öküz Yılı temasını yansıtacak şekilde yeniden tasarladı. Instagram ve Facebook’taki Öküz Yılı güncellemesinin ne kadar kalacağı ise şu an için bilinmiyor.

Kaynak: Webtekno.com