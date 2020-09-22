Instagram, silinen mesajları yeniden göstermeye başladı
Instagram, daha önce kullanıcılar tarafından silinen tüm mesajları, yeniden göstermeye başladı.
Sosyal medya uygulaması Instagram kullanıcılar tarafından daha önce silinmiş olan mesajları yeniden göstermeye başladı.
Karşı taraf hesabı kapanmış olsa bile tüm görüşmeler, veya paylaşılan özel hikayelere erişilebiliyor, hatta engelleyen ya da engellenen kullanıcılar ile mesajlaşmalar da görülebiliyor.
Görsel: Webtekno.com
Instagram ya da çatı şirketi Facebook 2018 nisan, 2019 ekim ve aralık aylarında silinen mesajların yeniden kullanıcılara gösterilmesine ilişkin açıklama yapmadı.
Bu sorunu daha önce yaşayan bazı kullanıcılar; uygulamayı silip yükledikten sonra eski mesajları kısa süreye mahsus görmediklerini, bazıları ise görmeye devam ettiklerini belirtti. Kullanıcı kaynaklı bir hata olmadığı için sorun, Instagram bir çözüm bulana kadar devam ediyor.
Kaynak: Webtekno.com
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