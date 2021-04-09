Instagram ve Facebook çöktü

09 Nisan 2021 Cuma, 00:41

Milyonlarca kullanıcısı olan Instagram ve Facebook, erişim sorunu yaşadı. Kısa süre sonra kullanıcılar sosyal medya hesaplarına tekrar bağlanabildi.

Sıcak gelişme, ayrıntılar geliyor…

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