Instagram ve Facebook çöktü

Instagram ve Facebook sosyal medya platformlarına bir süre erişim sağlanamadı.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2021 Cuma, 00:41
Instagram ve Facebook çöktü
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Milyonlarca kullanıcısı olan Instagram ve Facebook, erişim sorunu yaşadı. Kısa süre sonra kullanıcılar sosyal medya hesaplarına tekrar bağlanabildi.

Sıcak gelişme, ayrıntılar geliyor…

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