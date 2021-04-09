Instagram ve Facebook çöktü
Instagram ve Facebook sosyal medya platformlarına bir süre erişim sağlanamadı.
Milyonlarca kullanıcısı olan Instagram ve Facebook, erişim sorunu yaşadı. Kısa süre sonra kullanıcılar sosyal medya hesaplarına tekrar bağlanabildi.
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