Önce Facebook Sonra Linkedln: Milyonlarca kullanıcının kişisel verileri çalındı

08 Nisan 2021 Perşembe, 15:34

Dünyanın en büyük iş siteleri arasında yer alan Linkedin'de büyük bir sızma gerçekleşti ve 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı. Geçtiğimiz hafta da Facebook'tan sızan kullanıcı verilerinin internette satışa sunulması skandal yaratmıştı.

Cybernews’un araştırmacıları, 500 milyon Linkedin profilinden alındığı iddia edilen verileri içeren bir arşiv, popüler bir hacker forumunda satışa sunulduğunu duyurdu.

MKBNews'te yer alan habere göre; veritabanındaki bilgileri 'darkweb' olarak adlandırılan alanlarda satışa çıkaran hackerlar, minimum 4 basamaklı (dolar bazında) bir rakam istiyor.

Bilgilerin doğruluğunu kanıtlamak için bir miktar para ödeyerek kullanıcı bilgilerini satın alan MKBNews, yapılan eşleştirmelerin doğru sonuç verdiğini açıkladı.

SIZAN BİLGİLER

Sızdırılan bilgiler arasında Linkedin kimlikleri, tam isimler, e-posta adresleri, telefon numaraları, cinsiyet, bağlantılar ve sosyal medya bağlantıları yer alıyor. Sızan bilgiler arasında kredi kartı bilgileri yok. Dolandırıcılık için kullanılabilecek kritik bilgiler güvenliğini korumaya devam ediyor ancak kullanıcılar yine de büyük tehlike altında.

LINKEDIN AÇIKLAMA YAPMADI

Linkedin kendisini 750 milyon kullanıcıya sahip bir platform olarak tanımlıyor. Şu ana kadar şirketten sızmayla ilgili bir açıklama yapılmadı.

ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Uzmanların önerilerine göre Linkedin kullanıcılarının adım adım yapması gerekenler:

1-Hesabınıza giriş yapın, önce parola ve e-posta parolanızı değiştirin.

2-Güçlü bir şifre oluşturmak için büyük küçük harf, rakam ve sembolden oluşan bir kombinasyon kurun.

3-Hesabınızı iki faktörlü kimlik doğrulamaya çevirin. Bunu direkt hesap üzerinden etkinleştirebilirsiniz.



