Önce Facebook Sonra Linkedln: Milyonlarca kullanıcının kişisel verileri çalındı
İş insanlarına yönelik tasarlanan sosyal medya platformu LinkedIn'de 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı. Sızdırılan veriler arasında Linkedln kimlikleri, tam isimler, e-posta adresleri, telefon numaraları gibi bilgiler alıyor.
Dünyanın en büyük iş siteleri arasında yer alan Linkedin'de büyük bir sızma gerçekleşti ve 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı. Geçtiğimiz hafta da Facebook'tan sızan kullanıcı verilerinin internette satışa sunulması skandal yaratmıştı.
Cybernews’un araştırmacıları, 500 milyon Linkedin profilinden alındığı iddia edilen verileri içeren bir arşiv, popüler bir hacker forumunda satışa sunulduğunu duyurdu.
MKBNews'te yer alan habere göre; veritabanındaki bilgileri 'darkweb' olarak adlandırılan alanlarda satışa çıkaran hackerlar, minimum 4 basamaklı (dolar bazında) bir rakam istiyor.
Bilgilerin doğruluğunu kanıtlamak için bir miktar para ödeyerek kullanıcı bilgilerini satın alan MKBNews, yapılan eşleştirmelerin doğru sonuç verdiğini açıkladı.
SIZAN BİLGİLER
Sızdırılan bilgiler arasında Linkedin kimlikleri, tam isimler, e-posta adresleri, telefon numaraları, cinsiyet, bağlantılar ve sosyal medya bağlantıları yer alıyor. Sızan bilgiler arasında kredi kartı bilgileri yok. Dolandırıcılık için kullanılabilecek kritik bilgiler güvenliğini korumaya devam ediyor ancak kullanıcılar yine de büyük tehlike altında.
LINKEDIN AÇIKLAMA YAPMADI
Linkedin kendisini 750 milyon kullanıcıya sahip bir platform olarak tanımlıyor. Şu ana kadar şirketten sızmayla ilgili bir açıklama yapılmadı.
ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Uzmanların önerilerine göre Linkedin kullanıcılarının adım adım yapması gerekenler:
1-Hesabınıza giriş yapın, önce parola ve e-posta parolanızı değiştirin.
2-Güçlü bir şifre oluşturmak için büyük küçük harf, rakam ve sembolden oluşan bir kombinasyon kurun.
3-Hesabınızı iki faktörlü kimlik doğrulamaya çevirin. Bunu direkt hesap üzerinden etkinleştirebilirsiniz.
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu'nun simitçi çocukla dikkat çeken diyaloğu
- Esnafın 'erken seçim' sorusuna böyle yanıt verdi
- TBMM'de Kanırta kanırta büyükşehri alacağız tartışması
- Prof. Sözbilir'den 7.2'lik deprem uyarısı
- Tunç Soyer paylaştı: İzmir'in 400.001'inci yolcusu
- Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
- Küçük çocuğun tuvalette dehşet dolu anları
- Tacını zorla alan 2019 güzeli gözaltına alındı
- Apartmanın otoparkında 3 metrelik timsah yakalandı
- Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ele geçirildi!
En Çok Okunan Haberler
- CHP’de bir şeyler oluyor
- Yahya Üstün 41’inci şirkete de yönetim kurulu üyesi oldu
- Meteoroloji duyurdu: Bu akşam başlıyor
- Anne, gelinin kendi kızı olduğunu düğün günü fark etti
- Gülen’in örgütü, amirallere ne dedi?
- Ayasofya İmamı görevden 'ayrıldı'
- Hiçbiri yaşamıyor olurdu
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Pervin Buldan'dan 3. yol mesajı
- Tekel bayilerine tehdit ve tacizler sıklaşıyor