Instagram'dan influencer'lara şeffaflık uyarısı: Sponsorlu içerikleri göstermeyenleri hedefine alacak

18 Ekim 2020 Pazar, 13:36

Instagram'da fazla sayıda takipçiye sahip olan influencer'lar, çeşitli markalarla anlaşarak onların ürünlerine veya hizmetlerine paylaşımlarında yer veriyorlar. Bu durumdai kullanıcıların profili, markaların sesini duyuracakları bir reklam platformu haline dönüşüyor.

Ancak Instagram'ın bu durumu baş etmesi zor bazı sorunları da ortaya çıkardı. Platformda dolaşan normal kullanıcılar, gördükleri paylaşımların sponsorlu bir paylaşım olup olmadığını anlayamaması bir takım sorunlara neden oluyordu.

İşte Instagram, Birleşik Krallık tarafından yapılan bir açıklamanın ardından bu işin peşine düştü.

Birleşik Krallık, Instagram'daki çoğu influencer'ın paylaşımlarında o paylaşımın sponsorlu olup olmadığı konusunda bilgi sunmadığını açıkladı.

Takipçilerini sponsorlu içerikleri nedeniyle kaybetmekten korkan influencer'ların bu davranışı, aslında sektörü de olumsuz etkiliyordu.

İşte bu nedenle Instagram, yeni açıklamaya göre artık sponsorlu paylaşımlarını sponsorlu olarak işaretlemeyen influencer'ları markalara ve işletmelere bildirecek. Bu şekilde influencer'lar sponsorlu içerikler açısından kullancılarına karşı daha şeffaf olacak.

Kaynak: webtekno.com