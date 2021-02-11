Instagram’dan ırkçılığa karşı hesap kapatma kararı

11 Şubat 2021 Perşembe, 13:38

Guardian’da yer alan haberde, sosyal medya üzerinden İngiltere’de futbolculara yönelik artan ırkçı saldırılar sonrasında Instagram’dan ırkçılıkla mücadele için yeni bir adım geldi. Son olarak F.A. Cup’ta oynanan Swansea – Manchester City maçı sonrasında Swansea oyuncusu Yan Dhanda, sosyal medya üzerinden ırkçı söylemlere maruz kaldı. Olay sonrasında Instagram’ın da sahibi olan Facebook, kullanıcılar için yeni cezalar açıklarken taciz ve hakarette bulunan kullanıcıların hesaplarını kalıcı olarak kapatacağı ve kişisel bilgileri yetkililerle paylaşabileceği ifade edildi. Getirilen yeni kurallara ilişkin açıklamalarda bulunan Facebook’un İçerik Politikası Yöneticisi Fadzai Madzingira, ‘’ Artık, bir kullanıcı kuralları ihlal ettiğinde belirli bir süre için işlem yapmasını ve hesabına ulaşmasını engelleyeceğiz. Aynı eylemleri yapmaya devam ettiği sürece hesabına erişim süresi uzayacak. Instagram’da ise doğrudan gönderilen mesajlarda kuralları ihlal edilen kişilere daha sert önlemler alıyoruz. Bu sebeple artık erişim kısıtlaması getirmek yerine hesapları tamamen sileceğiz. ‘’ ifadelerini kullandı.

Hesap kapatma ve kişisel bilgilerin yetkililerle paylaşılması kararın İngiltere’de uygulanmaya başlanacağı kaydedilirken, diğer ülkelerde nasıl bir politika izleneceği açıklanmadı.