Instagram’dan video nasıl indirilir?

14 Eylül 2020 Pazartesi, 09:56

Ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram'da paylaşılan video ya da fotoğraflar, henüz indirilemiyor ve kaydedilemiyor.

Peki Instagram'dan video indirmek için neler yapılabilir?

Instagram'dan video indirmek için 3. parti uygulamalar kullanılabilir. Fakat bu uygulamara profil bilgileri (kullanıcı adı/telefon/şifre) ile giriş yapılması, profilin hacklenmesine neden olabilir.

Videolar sadece telefondan değil, bir bilgisayardan da indirilebilir. (3. parti uygulamalar sayesinde Instagram’a bilgisayardan da içerik yüklenebilir fakat bu yüklemeyi gerçekleştirebilmek için kullanıcı adı ya da telefon numarası/mail adresi ve parola verilmeli. Bu oldukça riskli bir durum. Bir içerik yüklenecekse kolayca mobil cihazdan yüklenmeli.)

Peki Instagram’dan video indirmeye yarayan programlar listesi nelerdir?

1- DreDown

2- Download Instagram Videos

3- Gramblast

4- DownloadGram

Bu 3. parti uygulamaları masaüstünde hızlıca kullanılabilir. Bunun için indirmek istenilen videonun linkinin bulunması ve direkt uygulamanın web sitesine eklenmesi yeterli.

Peki bir videonun ya da fotoğrafın URL’si (linki nasıl bulunur?)

www.instagram.com/kullaniciadi diye bilgisayardan aratmak ve indirmek istenilen videonun üstüne tıklamak gerekli. Tarayıcıda görülen link kopyalanmalı ve bu uygulamalardan birisine yapıştırılmalı.

Böylelikle video kolayca indilmiş olur.

Peki mobil cihazlar için ne yapmam gerekiyor?

Mobil cihazlarda da durum oldukça basit. Fakat iOS bu basitliği biraz zorlaştırıyor. iOS için de farklı uygulamalar mevcut. Bu uygulamalardan birisini indirerek yine indirmek istenilen videonun URL’si uygulamaya yazılmalı. Sonrasında ise indirilen videoyu kaydetmek için Videoyu Film Rulosuna Kaydet butonuna tıklanmalı. Eğer bir uygulama ismi bilinmiyorsa yukarıda yazan uygulamardan biri tarayıcıdan açılabilir ve bu şekilde kullanılabilir.

Android işletim sistemi olan telefonlarda ise birçok 3. parti uygulamaya Google Play’den erişmek mümkün.

Bu uygulamalardan kişisel bilgileri veya verileri istemeyenler kullanılabilir ya da direkt iOS’da olduğu gibi tarayıcı üzerinden uygulamalar etkinleştirilebilir ve kullanılabilirsiniz.