Institut Français Türkiye edebiyat serisi

16 Haziran 2020 Salı, 02:00

16-17 Haziran akşam saat 19.00’da Doç. Lale Özcan ile “Hekimliğinden vazgeçemeyen yazar: Louis Ferdinand Céline” temalı konferansı yer alacak.

Zoom uygulamasında canlı olarak yapılan, ücretsiz konferanslara katılım için web sitesinden etkinlik sayfasına girerek kayıt yaptırmak gerekiyor. Konferans 16 Haziran Salı günü Fransızca, 17 Haziran Çarşamba günü Türkçe olarak canlı yapılacak.