İnsu köylüleri: Köyümüze taşocağı bizi bitirir
Mersin’in merkez Yenişehir ilçesine bağlı İnsu köyünde yaşayanların gündeminde bu sıralar taşocağı sorunu var.
Meyvecilik ve hayvancılıkla geçinen İnsu köylüleri, 70 dekarlık alanda açılması planlanan taşocağının hem tarımsal üretimi hem de insan sağlığını olumsuz etkileyeceği görüşünde.
Abdullah Özyiğit de son belediye meclisi toplantısında konuyu gündeme getirdi. Özyiğit, “Değirmençay ile İnsu arasında 72 hektarlık bir alanda taşocağı için ÇED toplantısı yarın. Orada bulunacağız. Yenişehir o yükü kaldıramaz. Orada taşocağı kurulması tarımda ve trafikte altından kalkılamayacak sorunlar oluşturur. ÇED toplantısına meclis üyelerini bekliyoruz” dedi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Abdurrahman Yıldız ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nden bir heyet de İnsu köyüne giderek yörede hayvancılık, bahçecilik yapan halkla görüştü. Yıldız, İnsu köyünde kurulacak taşocağının yörede su kaynaklarını kurutacağını, hayvancılığı ve bahçeciliği bitireceğini kaydetti.
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