Inter doktoru Piero Volpi: "Christian Eriksen her kontrolü geçti"

12 Haziran 2021 Cumartesi, 23:26

EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) bugün oynanan Danimarka - Finlandiya maçında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve durumunun iyi olduğu duyurulan Christian Eriksen'in kulübü Inter'in takım doktoru Piero Volpi, oyuncunun tüm muayenelerden sorunsuz şekilde geçtiğini söyledi.

Haber ajansı Associated Press'e konuşan Volpi, Danimarkalı oyuncu hakkında şunları kaydetti:

"Danimarka Futbol Federasyonu, yöneticiler ve milli takım doktoru ile iletişim halindeyiz. Ancak şu anda bir şey bilmiyoruz. UEFA'nın açıklaması ve oyuncunun durumunun stabil olması nedeniyle mutluyuz. Ancak tek bildiğimiz bu."

Volpi, sözlerine şöyle devam etti:

"Eriksen hiçbir zaman Covid-19'a yakalanmadı. Bildiği herhangi bir tıbbi sorunu yok. Ocak 2020'de Inter'e transfer olduğundan beri girdiği her sağlık kontrolünü sorunsuz geçti."

29 yaşındaki Eriksen, takımının bugün Finlandiya ile oynadığı maçın ilk yarısının sonlarında yere yığılmış, yapılan kalp masajı sonrasında hastaneye kaldırılmıştı. Yetkililer, Eriksen'in durumunun iyi olduğunu açıkladı.

