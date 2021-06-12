Christian Eriksen, UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi

Danimarka - Finlandiya maçında yürekleri ağza getiren Christian Eriksen, UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi.

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2021 Cumartesi, 23:17
Christian Eriksen, UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi
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EURO 2020 B Grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşılaştı.

Mücadelede Danimarka'nın yıldızı Eriksen fenalaştı. Uzun süre sahada tedavisi yapılan oyuncu hastaneye kaldırıldı. Eriksen'in bilincinin açık olduğu ve konuşabildiği açıklandı.

Kaldığı yerden devam eden maçta Finlandiya 1-0 kazandı.

UEFA karşılaşmanın ardından yapılan açıklamada maçın oyuncusunun Christian Eriksen seçildiğini duyurdu.


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