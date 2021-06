Christian Eriksen, UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi

EURO 2020 B Grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşılaştı.

Mücadelede Danimarka'nın yıldızı Eriksen fenalaştı. Uzun süre sahada tedavisi yapılan oyuncu hastaneye kaldırıldı. Eriksen'in bilincinin açık olduğu ve konuşabildiği açıklandı.

Kaldığı yerden devam eden maçta Finlandiya 1-0 kazandı.

UEFA karşılaşmanın ardından yapılan açıklamada maçın oyuncusunun Christian Eriksen seçildiğini duyurdu.

"Football is a beautiful game and Christian plays it beautifully," says UEFA President Aleksander Ceferin.



Tonight's Star of the Match is Christian Eriksen. Wishing you a speedy recovery, Christian. #EURO2020 pic.twitter.com/gJPa7P2nAx