Inter Miami kadro ve bütçe kurallarını ihlal etti

17 Nisan 2021 Cumartesi, 18:06

MLS yönetimi yaptığı açıklamada, David Beckham’ın sahiplerinden biri olduğu Inter Miami’nin kadrosunda maaş bütçesi haricinde dört oyuncu bulundurduğu için kural ihlali yaptığı ifade edildi. Lig yönetimi geçtiğimiz ayki açıklamasında Blaise Matuidi transferi için soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.

Inter Miami geçtiğimiz yıl Matuidi’yi maaş bütçesine dahil ederek transfer ettiğini belirtmiş ve takımlara maaş bütçesi dışında izin verilen 3 transferin Rodolfo Pizarro, Matias Pellegrini ve Gonzalo Higuain olduğunu açıklanmıştı.

PELLEGRİNİ ALT LİGE GÖNDERİLDİ

Kadrosunda bulunan dört oyuncudan birini göndermek zorunda olan Inter Miami, Matias Pellegrini’yi USL League One ekiplerinden Ft. Laurdale C.F.’ye kiralık olarak gönderdi. Pellegri’nin ayrıca kurallar gereği MLS takımlarından herhangi birine takaslanamayacağı ve kiralık gönderilemeyeceği belirtildi.

SEZON AÇILIŞI YARIN

MLS'de yeni sezon dün gece oynanan maçlarla başlarken Inter Miami ilk maçına yarın sahasında Los Angeles Galaxy ile karşılaşacak.



