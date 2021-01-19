Inter önce logosunu değiştirecek, sonra satılacak!
Serie A ekiplerinden Inter, 113 yıldır kullandığı logosunu ve takım ismini değiştirme kararı aldı.
La Gazetta Dello Sport’da yer alan haberde, Inter’in logo değişikliğiyle birlikte kulüp isminin değişeceği ifade edildi. Kulüp tam adı olan Internazionale Milano yerine artık Inter Milano ismini kullanacak. Planlanan logo ve isim değişikliğinin Inter’in kuruluş tarihi olan 9 Mart’ta yapılacağı ifade edildi. Haberde Inter’in dünyada daha çok insana ulaşmak ve küresel bir marka haline gelebilmek için bu değişikliği yaptığı kaydedilirken, önümüzdeki yıllarda San Siro’dan ayrılarak kendi stadyumuna da geçeceği belirtildi. Inter’in uzun yıllardır forma sponsoru olan Pirelli ile sezon sonu bitecek sözleşmenin ardından yeni anlaşma yapmayacağı ifade edildi. Kulübün Çin’in en büyük emlak şirketlerinden olan Evergranda Group ile sponsorluk anlaşması imzalayacağı belirtilirken Inter, Evergrande Group ile yapacağı forma sponsorluğu anlaşmasından yıllık 30 milyon euro kazanacak.
JUVENTUS DA DEĞİŞTİRMİŞTİ
İtalya Serie A takımlarından Juventus da 2017 yılında uzun yıllardır kullandığı logosunu değiştirmişti. Juventus’daki logo değişikliği taraftarlar tarafından tepkiyle karşılansa da kulüp, değişikliğin pazarlama stratejisi olarak yapıldığını açıklamıştı.
INTER’İN SATIŞI GÜNDEMDE
İtalyan basınında geçen hafta çıkan haberlerde pandemi sebebiyle ekonomik olarak zor durumda olan Inter’in Çinli sahiplerinin kulübü satmayı düşündüğü ifade edilmişti. Kulübün İngiliz yatırım şirketi olan BC Partners’a satışı için görüşmelerin devam ettiği belirtilirken Inter’in oyunculara son dönemde maaş ödemekte zorlandığı kaydedildi.
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