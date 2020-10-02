İnternet erişimi için cami damına çıkıyorlar
Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsalındaki bir mahallede yaşayanlar, sağlıklı internet erişimi için caminin damına çıkarak bağlantı sağlıyor.
Amanos Dağları eteğindeki Koçcağız Mahallesi sakinleri internet erişimi konusunda sıkıntılar yaşıyor.
Mahalledeki bir grup öğrenci de evlerinde cep telefonunun çekmemesi ve internet erişiminin sağlanamaması nedeniyle cami damına çıkarak derslerini takip ediyor.
Mahalle Muhtarı Bekir Samlı, gazetecilere, bağlantı sorununun çözümü için ilgi yerlere başvuruda bulunduklarını aktararak, kış gelmeden soruna çözüm bulunmasını beklediklerini ifade etti.
İslahiye Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ayşe Çetinkaya ile ablası Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencisi Fatma Çetinkaya da cami damına çıkarak ders takibi yaptıklarını söyledi.
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