İnternet fenomeni ‘Amacı Olmayan Grup’ vizyona çıkmaya hazırlanıyor
‘Çakallarla Dans’ serisinin yazarı olarak tanınan Ali Tanrıverdi’nin ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu gençlik komedisi ‘Amacı Olmayan Grup’, 17 Eylül’de sinema salonlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yapımcılığını Sugarworkz adına Murat Şeker’in üstlendiği filmin senaryosunu Tanrıverdi ve Şeker, ‘Çakallarla Dans’ filmlerinde olduğu gibi birlikte kaleme aldı.
ÜNLÜ OYUNCULAR SÜRPRİZ ROLLERDE
Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Çağla Irmak, Gamze Karaduman, Hakan Bilgin, Hülya
Gülşen ve Müfit Can Saçıntı’nın kadrosunda yer aldığı film, orta sınıfa mensup Çetin ailesinin tek ve hayatta hiçbir amacı olmayan oğlu Onur’un değişim sürecini, babası ve toplumla olan ilişkisi üzerinden anlatan yeni nesil bir komedi olarak dikkat çekiyor. ‘Amacı Olmayan Grup’ta,‘Çakallarla Dans’ serisi oyuncuları da sürpriz rollerde karşımıza çıkacak.
Youtube’da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan ekipten ilhamla hayata geçirilen ‘Amacı Olmayan Grup’, internetin değiştirdiği sosyal ilişkilere eğlenceli bir bakış atan ve nesiller arasındaki çatışmaya farklı bir gözle bakan yeni nesil bir komedi olarak sezonun adından en çok söz ettirecek projelerinden biri olacak.
Gösterim Tarihi: 17 Eylül 2021
Yapım: Sugarworkz / Murat Şeker
Tür: Gençlik Komedi
Senaryo: Murat Şeker & Ali Tanrıverdi
Yönetmen: Ali Tanrıverdi
Oyuncular: Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Çağla Irmak, Gamze Karaduman, Hakan Bilgin, Hülya Gülşen, Müfit Can Saçıntı
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