İnternet fenomeni ‘Amacı Olmayan Grup’ vizyona çıkmaya hazırlanıyor

05 Eylül 2021 Pazar, 11:40

Yapımcılığını Sugarworkz adına Murat Şeker’in üstlendiği filmin senaryosunu Tanrıverdi ve Şeker, ‘Çakallarla Dans’ filmlerinde olduğu gibi birlikte kaleme aldı.

ÜNLÜ OYUNCULAR SÜRPRİZ ROLLERDE

Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Çağla Irmak, Gamze Karaduman, Hakan Bilgin, Hülya

Gülşen ve Müfit Can Saçıntı’nın kadrosunda yer aldığı film, orta sınıfa mensup Çetin ailesinin tek ve hayatta hiçbir amacı olmayan oğlu Onur’un değişim sürecini, babası ve toplumla olan ilişkisi üzerinden anlatan yeni nesil bir komedi olarak dikkat çekiyor. ‘Amacı Olmayan Grup’ta,‘Çakallarla Dans’ serisi oyuncuları da sürpriz rollerde karşımıza çıkacak.

Youtube’da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan ekipten ilhamla hayata geçirilen ‘Amacı Olmayan Grup’, internetin değiştirdiği sosyal ilişkilere eğlenceli bir bakış atan ve nesiller arasındaki çatışmaya farklı bir gözle bakan yeni nesil bir komedi olarak sezonun adından en çok söz ettirecek projelerinden biri olacak.

Gösterim Tarihi: 17 Eylül 2021

Yapım: Sugarworkz / Murat Şeker

Tür: Gençlik Komedi

Senaryo: Murat Şeker & Ali Tanrıverdi

Yönetmen: Ali Tanrıverdi

Oyuncular: Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Çağla Irmak, Gamze Karaduman, Hakan Bilgin, Hülya Gülşen, Müfit Can Saçıntı