"İnternet, porno bağımlılığını artırdı, tedavide her 100 vakadan ancak ikisinde sonuç alınıyor"

19 Aralık 2020 Cumartesi, 15:57

Amerikan medya ve teknoloji sitesi CNET, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla artan porno film izleme alışkanlığının kimi kişilerde rahatsızlık olarak nitelendirilebilecek düzeyde bir bağımlılığa dönüştüğünü iddia eden bir haber yayınladı.

Haberde bilim insanlarının pornonun bağımlılık oluşturup oluşturmadığı konusunda anlaşmazlık yaşadığı belirtildi.

Nevada Üniversitesi'nden Davranışsal Bağımlılık Laboratuvarı Direktörü Shane Kraus'un "Pornografinin birçok insan için zor bir durum oluşturduğunu biliyoruz. Bunu nasıl sınıflandırabiliriz? Nasıl tedavi edebiliriz? Hala bunlar üzerinde çalışıyoruz" şeklindeki sözlerine yer verildi.

ABD'de altı milyon kişinin porno bağımlısı olduğu tahmin ediliyor

Yine aynı haberde yer verilen bir araştırmaya göre Avustralyalı yetişkin erkeklerin yüzde 4,4'ünün, kadınların ise yüzde 1,2'sinin kendilerini porno bağımlısı olarak tanımladığı iddia edildi.

Haberde bu oranların ABD'ye uyarlanması halinde ülke genelinde en az altı milyon kişinin porno bağımlısı olduğunun tahmin edildiği de kaydedildi.

"KUMAR ALIŞKANLIĞI GİBİ BİR DÜRTÜ KONTROL BOZUKLUĞU"

Peki Türkiye'de durum ne? Porno film izlemeden duramadığını, iyice bağımlıya dönüştüğünü söyleyerek uzmanlardan destek talep edenler oluyor mu? Tedavisi mümkün mü? Nasıl bir tedavi uygulanıyor?

Psikiyatr Dr. Ayhan Akcan, kendisine de bu sorunla alakalı birkaç hastanın geldiğini belirtti.

Akcan'a göre bu durum öncelikli olarak bunu bir bağımlılıktan ziyade "dürtü kontrol bozukluğu" olarak nitelendirilebilir.

Bu tanımın daha doğru olduğu düşüncesinde olduğunu kaydeden Akcan, "Bunun benzerleri kumar oynamada da var, aşırı alışveriş yapmada da var, yalan söylemede de… Bir haz ilkesi var. Kişi, bilinç dışı olarak sırf o heyecanı yerine getirmek, bu duyguyu yaşamak için ona giriyor" dedi.

İNTERNETİN KULLANIMIYLA ARTTI, GENÇLER DE YAYGIN

Eskiden de porno bağımlılığı olarak nitelendirilen vakaların olduğunu anımsatan Akcan, günümüzde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte daha da arttığını ve özellikle gençler arasında daha sık görülen bir sorun olduğunu kaydederek, "Ancak Türkiye'ye dair bir oran vermek zor. Çünkü bu konuda bir araştırma yok" diye konuştu.

"100 vakadan ikisinde sonuç alınabiliyor"

"Porno bağımlılığının tedavisi çok kolay da değil" diyen Akcan, gerekçesini şöyle açıkladı:

Cinsellik bir agresyondur. Cinsellikle ilgili bir dürtü kontrolü de zordur. Bu nedenle burada başarı ortalaması çok düşüktür. 100 vakadan ancak ikisinde sonuç alınabilir. 98'i böyle devam eder. Burada uyaran önemli. Porno izlemekte kullandığı telefon, internet gibi imkanların kolay ulaşılabilir olması da etkenlerden biri.

"ÇOĞU KİŞİ BAĞIMLI OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİL"

"Ben porno bağımlısıyım" diyerek kendiliğinden tedaviye gelenlerin pek olmadığını da aktaran Akcan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Çoğu kişi bağımlı olduğunun bile farkında değil. Porno bağımlısı olanlar kendiliğinden değil, çevrelerince bu sorunları fark edilip, yakalandıkları zaman tedaviye geliyor. Daha çok gençlerde oluyor bu da. Anne baba çocuğunun yakalıyor getiriyor. Ya da evli çiftlerde oluyor. Çoğunlukla kadın eşini yakalayıp getiriyor.

"KADIN VE YAŞLI PORNO BAĞIMLILARI VAR"

Porno bağımlılığının kadınlarda da görüldüğünü söyleyen Akcan, "Bu işin genci yaşlısı, inançlısı inançsızı yok. Her yaş grubunda ve her sosyal kesimde görülebiliyor" ifadelerini kullandı.

Porno bağımlısı olunduğu nasıl anlaşılır?

Peki bir kişinin porno bağımlısı olduğu nasıl anlaşılır? Akcan, bunları şöyle sıraladı:

- İzlemediğinde huzursuzluk, sıkıntı ve baş ağrısı gibi belirtiler hissediyorsa

- Bu alışkanlık sosyal ve aile ilişkilerini etkilemeye başladıysa

- Artan bir şekilde porno izlemeye zaman ayırıyorsa ve bu zamanının ciddi bir kısmını alıp işlerinde bozulmaya neden oluyorsa…

EVLİLİKTEN SOĞUTUYOR

Porno bağımlılığının bu sorundan muzdarip olanların evlilikten kaçmasına veya kötü giden evliliklerin boşanmayla sonuçlanmasında etkili olduğunu kaydeden Akcan, her ne kadar başarı yüzdesi düşük olsa bile yine de tedavisinin de mümkün olduğunu söyledi.

"İZLEMEK İÇİN KULLANDIĞI ALETLERE ULAŞILABİLİRLİĞİ ENGELLENMELİ"

Akcan, tedavi için birinci yapılması gerekenin bağımlının porno izlemek için kullandığı aletlere ulaşabilmesinin engellenmesi ve sınırlandırılması gerektiğini belirterek, "Telefonla izliyorsa telefona, internet bağlantılı televizyondan izliyorsa buna ulaşımı tedavi süresince ailesince engellenmeli sınırlandırılmalıdır" diye konuştu.

MUHAFAZAKAR EYALETLERDE PORNO BAĞIMLILIĞI DAHA FAZLA ÇIKTI

Psikiyatrist Prof. Dr. Mansur Beyazyürek de porno bağımlılığının geçmişte olduğunu belirtti ancak Türkiye'de bu konuda bir oran vermenin mümkün olmadığını bunun için araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Beyazyürek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Teknoloji bağımlılığıyla ilgili yaptığım bir araştırma sırasında ABD'de porno izleme oranlarının araştırıldığı bir çalışmayı okudum. Eyaletler bazında porno izleme oranları araştırılmıştı sonuç olarak muhafazakar eyaletlerde daha yüksek oranlara ulaşılmış. İnsanların kendini rahat ifade edemediği yerlerde oranlar yükseliyor. Muhtemelen Türkiye'de de araştırılsa benzer sonuçlar çıkar.

"KENDİLİĞİNDEN DEĞİL ŞİKAYET SONUCU TEDAVİYE GELİYORLAR"

Tıpkı Akcan gibi porno izleme bağımlılığı olanların kendiliğinden gelerek tedavi istemelerinin pek söz konusu olmayacağını söyleyen Beyazyürek, ancak etraftakilerin şikayetleri sonucu tedaviyi kabul edeceklerini söyledi.

Geçmişteki bir travmadan da kaynaklanabilir

Porno bağımlılığının geçmişteki ilişkilerinde veya çocuklukta yaşadıkları travmalardan kaynaklı olarak normal ilişki yaşayamayanlarda daha fazla görüldüğünü söyleyen Beyazyürek, tedavisinin mümkün olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"ALTINDAKİ NEDEN DEPRESYON DA OLABİLİR"

Öncelikle kişinin tedavi olmayı istemesi şart. Yoksa başarılı olunamaz. Öncelikle porno izlemesinin nedenleri araştırılarak altında bir travma olup olmadığına bakılmalı ve ardından ona göre terapi uygulanmalıdır. Çünkü belki bir depresyondadır ve o depresyonu kendince o şekilde tedavi ediyordur. Örneğin adam at yarışı bağımlısı ama bakıyorsun altında depresyon yatıyor. Depresyonu tedavi edince at yarışını da eskisi gibi izlemiyor. Porno bağımlılığı da öyle. Önce altındaki neden araştırılmalı.

Kaynak: Independent Türkçe