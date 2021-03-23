İnternette 'dijital Mars evi' ilanı: Fiyatı 500 bin dolar
Twitter CEO'su Jack Dorsey'in ilk paylaşımının ve Gucci'nin 'dijital ayakkabısının' ardından, internet üzerinden dijital bir 'Mars evi' de satışa çıkarıldı.
Torontolu bi sanatçı tarafından tasarlanan dijital 'Mars evi', son dönemde revaçta olan ve dijital alanda bulunan bütün eserlerin satışı yoluyla sertifikalanması anlamına gelen NFT sistemi üzerinden satışa çıkarıldı.
Krista Kim'in satışa sunduğu eserin fiyatının 500 bin dolar olduğu belirtilirken, NFT pazarı SuperRare ise, Kim'in bu ilanının 'satışa çıkarılan ilk dijital ev' olduğunu açıkladı.
Kim'in tasarımına göre, evin şeffaf duvarları var ve sakinlerin 'güneşlenebilmeleri için' evin dışında solunum cihazı bağlı olan şezlong benzeri sandalyelerin yerleştirildiği görülüyor.
Dezeen'a açıklamalarda bulunan Kim, NFT pazarının 'kripto devrimi yoluyla olumlu yönde değişimi desteklediğini' ve bu devrimin 'yeşil enerjiyi ve sürdürülebilirliği desteklemek için gerçek siyasi eylem yaratacağına inandığını' söyledi.
NFT üzerinden dijital eser satışları, Twitter CEO'su Jack Dorsey'in 15 yıl önce paylaştığı ilk Twitter mesajını açık artırmayla satışa çıkarmasıyla gündeme gelmişti.
Daha sonra da, İtalyan modaevi Gucci, 12 dolar karşılığında satın alınabilen ancak giyilemeyen, dijital spor ayakkabı 'Virtual 25'i piyasaya sürmüştü.
Kaynak: Sputnik
Video Haberler
- Selahattin Demirtaş'ın o konuşmasını paylaştı
- CNN Türk'te ortalık karıştı! Canlı yayını terk etti
- Erdoğan'ı kızdıracak 'dolar' videosu
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
En Çok Okunan Haberler
- 'Yumurta haşladım, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım'
- Erdoğan’dan İYİ Parti hamlesi
- Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın tezinde intihal
- Kritik 'dolar' açıklaması: Türkiye'yi bekleyen tehlike
- Naci Ağbal, 130 milyarı sorduğu için gitti
- Saray'dan 'Sadece Cumhurbaşkanı biliyor' açıklaması
- Borsa İstanbul'dan son dakika kararı
- AKP'den Ayasofya Camii imamı Boynukalın'a öneri
- Piyasa alev alev yanıyor
- Amca Ayasofya'dan yeğeni Londra'dan!