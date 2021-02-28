İnternetten 11 bin liraya iPhone aldı, eve yoğurt geldi
Çin'de internet sitesinden iPhone 12 satın alan kadına, iki gün sonra ürün yerine elma aromalı yoğurt geldi.
Anhui eyaletinde oturan Liu, sipariş kargosunun içinden yoğurt çıkınca cuma günü bir video yayımlayarak yaşadıklarını anlattı.
Çin'de Twitter'ın muadili Weibo'da yayımlanan videoda Liu, 256 GB'lık iPhone 12 Pro Max için 10 bin 99 Çin Yuanı (yaklaşık 11 bin 575 TL) para ödediğini fakat kendisine gönderilen kargo kutusundan saedece bir adet yoğurt çıktığını söyledi.
Kadın paylaşımında telefonu Apple'ın resmi sitesinden 16 Şubat'ta satın aldığını belirtti.
Fakat Liu, kargo paketini doğrudan kuryeden teslim almadığını, görevlinin kendisine paketi posta kutusuna bıraktığını söylediğini anlattı.
Yerel polis ise yaşananların bir hırsızlık olayı olduğunu düşünüyor.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre, hem Apple hem de Çin Postası'na bağlı çalışan dağıtım şirketi Express Posta Servisi (EMS), olaya ilişkin inceleme başlattıklarını açıkladı.
EMS müşteri hizmetlerinden bir kişi, "yetkilileri olup biteni araştırmaları için görevlendirdik" dedi. Apple da soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Weibo kullanıcıları Liu'nun yaşadığı talihsizliğe tepki gösterdi.
Kullanıcılardan biri, "kargo şirketi çalışanının iPhone'u almış olabileceğini" söyledi. Benzer bir deneyim yaşadığını belirten Weibo kullanıcısı, Nike'nin resmi internet mağazasından ayakkabı satın aldığını fakat kendisine gelen kargodan yalnızca boş ayakkabı kutusu çıktığını yazdı.
Bazı kullanıcılarsa Liu'nun Apple'ın resmi sitesi zannetiği internet sayfasının dolandırıcılara ait olabileceğini söyledi.
Hukuk uzmanı Zhang Bo da bu ihtimalin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek yaşanan olayın organize bir dolandırıcılıkla ilgisi olabileceğini ifade etti.
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