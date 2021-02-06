İnternetten otomobil aldı, yarısı başka araca ait çıktı

06 Şubat 2021 Cumartesi, 10:06

Pamukkale Üniversitesi'nde memur olan Metin Özdemir, geçen kasım ayında bir internet sitesinde ikinci el otomobil ilanı görünce sahibiyle iletişime geçip, aracı satın almak istediğini söyledi. Özdemir, 2006 model otomobili almak için Afyonkarahisar'a gitti.

Burada otomobilin sahibiyle ekspertiz şirketine giden Özdemir'e, yapılan inceleme sonrası otomobilin sadece sol çamurluğunun değiştiği bildirilen 'ekspertiz raporu' verildi. Aldığı rapora inanan Özdemir, 53 bin 200 lira verip, satın aldığı otomobille Denizli'ye döndü.

Bütün birikimiyle aldığı otomobili, yağ ve filtre gibi bakımlarını yaptırmak için tamirciye götüren Özdemir, tamircinin otomobilin yarasının kaynaklı olduğunu söylemesiyle büyük bir şok yaşadı.

Otomobilini bu defa Denizli'deki bir ekspertiz şirketine götüren Özdemir, tek değişeni var denilerek satın aldığı otomobilin yarısının başka bir otomobilden kesilerek kaynakla eklendiğini öğrendi.

EKSPER ŞİKAYETÇİ OLMAMASI İÇİN PARA TEKLİF ETTİ

İkinci ekspertiz raporuyla büyük bir şok yaşayan ve dolandırıldığını öğrenen Özdemir, otomobilin, ödediği paranın yarısı bile etmediğini belirtti. Dolandırılan ve parasını geri isteyen Özdemir, avukatı Salim Kutlutürk aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı. Özdemir, otomobili satan Dursun V. ve ekspertiz şirketi sahibi Mehmet H. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hayatında ilk kez otomobil satın aldığını ancak dolandırıldığını söyleyen Metin Özdemir, "Hayatımda ilk kez aldığım otomobilde hayal kırıklığı yaşadım. Bütün birikimimle satın almıştım, dolandırıldım. Aracı satın aldığım kişi sanki benimle dalga geçer gibi 'Sen de başkasına sat' dedi. Otomobilin binilecek durumu bile yok, can güvenliği yok. Ben yandım başkaları yanmasın. Otomobili temiz raporu veren eksper de şikayetçi olmamam için 1000 TL para teklif etti" dedi.

"İKİNCİ EL ARAÇ ALIRKEN DİKKATLİ OLUNMALI

Metin Özdemir'in avukatı Salim Kutlutürk ise ikinci el araç alacakları, eksper konusunda uyardı. Kutlutürk, "Burada önemli husus eksperin tek değişeni var diye rapor verdiği otomobilin ayıplı mal çıkmasıdır. Biz de tüketici hakları kapsamında gerekli davayı açtık. Hem aracın sahibi hem de eksper hakkında da dolandırıcılık suçundan şikayette bulunduk. Vatandaşlarımız ikinci el araç alırken dikkatli olsunlar. Özellikle internetteki ilanları güven konusunda sorgulasınlar. Satın alacakları araçları götürecekleri eksperleri sorgulasınlar. Her ekspere güven olmadığı bu dosyada da ortaya çıktı. Daha güvendikleri ve bildikleri ekspere gitsinler" diye konuştu.

