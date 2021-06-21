İnternetten satışla 31 ilde 62 kişiyi dolandırdı
Mersin’de internet üzerinden satışla 31 ilde 62 kişiyi dolandıran A.Ö., yakalanarak gözaltına alındı. A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, A.Ö. isimli şüphelinin internet üzerinden satılık ürün ilanı vererek, almak isteyenleri dolandırdığı şikayetleri üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışmada, A.Ö.’nün internet üzerinden otomobil yedek parça ve hırdavat satışı ilanı verip, para aldıktan sonra siparişi yollamayarak ürün almak isteyen 31 farklı ilde 62 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler tarafından A.Ö.’nün belirlenen adresine operasyon yapıldı. Gözaltına alınan A.Ö.'nün evinde yapılan aramalarda olaylarda kullandığı tespit edilen cep telefonu ile farklı bankalara ait 10 banka kartı bulundu. Emniyette getirilerek sorgulanan A.Ö., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Video Haberler
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
En Çok Okunan Haberler
- Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülürmüş
- Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
- Üzgünüm ama Sedat Peker haklı çıktı
- BDDK'den banka kredilerine ilişkin yeni karar
- Yaycı toplantıyı terk etmiş!
- Asistan hekimlere büyük ayıp
- Elon Musk ile CEO atıştı; Bitcoin düştü!
- Pazar günü yasağı kalkacak mı?
- Sedat Peker'den 'yeni video' duyurusu
- SBK'nin mal varlığı açıklandı