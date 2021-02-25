İntihar oranlarının arttığı Japonya’da ‘Yalnızlık Bakanı’ atandı
Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle intiharların arttığı Japonya'da Başbakan Suga, Bölgesel Bakanı olarak görev yapan Tetsushi Sakamoto'yu Yalnızlık Bakanı olarak atadı.
Koronavirüsle savaşta diğer ülkelere kıyasla örnek gösterilen bir performans sergileyen Japonya'da salgın, özellikle kadınlarda ve gençlerde ekonomik zorluk ve ailedeki iş yükünün artmasıyla bağlantılı intiharları tetikleyerek bambaşka bir açıdan yıkıma yol açıyor.
Geçen ocak ayında Japon Sağlık Bakanlığı ülkede büyük uğraşlar sonucu 10 yıldır gerileyen intihar oranının 2020 yıl sonu itibariyle ilk defa tekrar yükselişe geçtiğini açıklamıştı. Açıklamaya göre 2020 yılında 20,919 kişi intihar etti. Aynı dönemde koronavirüsün yol açtığı Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise 3,460 kişi.
Artan intihar vakaların önüne geçmek için harekete geçen Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Bölgesel Kalkınma Bakanı Tetsushi Sakamoto'nun yalnız yaşayan kişilerin sorunlarından sorumlu bakan olarak atadı.
Sakamoto, yeni görevine ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Başbakan Suga, konuyu incelemem ve ilgili bakanlıkla koordine ederek kapsamlı bir strateji ortaya koymam için talimat verdi. Sosyal yalnızlığı ve izolasyonu önlemek ve insanlar arasındaki bağları korumak için faaliyetler gerçekleştirmeyi umuyorum" ifadelerine yer verdi.
KADINLAR EKONOMİK ZORLUKLAR YAŞIYOR
Geçtiğimiz 2020 yılının verilerine göre geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 14 daha fazla kadın intihar etti.
Geçen ocak ayında BBC'ye konuşan Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Koronavirüs salgını insanları alışılmadık koşullarda yaşamaya itti" derken Japonya'daki cinsiyet uçurumunun ve Japon kadınların karşı karşıya kaldığı sorunların su yüzüne çıktığını, bunun da onları intihara sürüklediğini savundu.
Kamu yayıncısı NHK'in yaptığı bir araştırmaya göre her dört kadından biri geçen yıl nisandan beri işini kaybetme de dahil bir takım ekonomik zorluklar yaşadığını söylüyor.
İntihar konusunda çalışan uzman Michiko Ueda "Kadınlar kendi hayatlarını geçindirmek zorundalar ve kalıcı işleri yok. Bu yüzden zor durumlarda ciddi anlamda dibe vuruyorlar" dedi.
JAPONYA CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE 121'NCİ SIRADA
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayımlanan 2020 Cinsiyet Eşitliği Raporu’nda Japonya 153 ülke arasından 121’nci sırada bulunuyor.
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