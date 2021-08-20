İntikam almayacağız diyen Taliban, polis şefini böyle infaz etti
Taliban tarafından kayda alınan bir videoda, Afgan ordusuna mensup bir polis şefinin militanlar tarafından acımasızca infaz edildiği görülüyor. İnfaz, Taliban'ın "barışı koruma ve intikam almama" vaatleriyle doğrudan çelişiyor.
Afgan Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan Hacı Molla Achakzai, Taliban tarafından tutsak alındığında, Herat kenti yakınlarındaki Badgis vilayetinin polis şefi olarak hizmet veriyordu. Achakzai, militan gruba karşı mücadelesi ve Afgan ordusu saflarında savaşması nedeniyle Taliban tarafından aranıyordu.
Achakzai'nin bir arkadaşı tarafından Twitter'da yayınlanan infaz videosu, polis şefinin gözleri ve elleri bağlı olarak kumun üzerinde diz çöktürüldüğü görüntüler ile başlıyor.
"TALİBAN KAYITLARI ELE GEÇİRDİ"
Newseek'e konuşan Afgan güvenlik danışmanı Nasser Waziri'ye göre Achakzai, Taliban tarafından kuşatılmıştı ve teslim olmaktan başka bir seçeneği yoktu. Taliban'ın onu hedef almasının sebebi ise "üst düzey bir istihbarat yetkilisi" olmasıydı.
Öte yandan Taliban'ın, Afgan hükümetinin bilgisayar sistemine erişim sağladığı ve müttefik kuvvetler ile sivil hükümete yardım eden Afganları aramaya başladığı bildirildi.
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