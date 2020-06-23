İntikam cezası için onama

23 Haziran 2020 Salı, 17:31

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun geçmiş yıllarda attığı tweetler nedeniyle aldığı 9 yıl 8 aylık hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı.

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılanan Kaftancıoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama”, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkûm edilmişti.

"1 YIL ÖNCE BUGÜN"

Canan Kaftancıoğlu, kararın hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla çekilen fotoğrafını paylaştı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ikinci kez kazandığı günün yıl dönümünü hatırlatan Kaftancığolu, "Her şey çok güzel olacak" ve "1 yıl önce bugün" etiketiyle İmamoğlu'yla olan fotoğrafını paylaştı.