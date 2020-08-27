İpek Er için eylem çağrısı

Üniversite Kadın Meclisi, cinsel saldrıya uğrayarak intihara sürüklenen 18 yaşındaki İpek Er için İstanbul'da eylem çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2020 Perşembe, 10:58
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Uzman ÇavuşMusa Orhan tarafından cinsel saldırıya uğradığını belirterek kendisini vuran, 33 günlük yaşam mücadelesinin ardından yaşamını yitiren İpek Er isimli genç kadın için İstanbul'da eylem çağrısı yapıldı.

Uzman Çavuş Musa Orhan'ın (24)  tahliye edilmesine tepki gösteren kadınlar bu akşam saat 18.00'de Beşiktaş'taki Barbaros Meydanı'nda bir araya gelecek.


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