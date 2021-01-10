İpek Yolu hareketleniyor

10 Ocak 2021 Pazar, 02:00

2021 yılı Türkiye ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 50. yılı. Pandemi izin verirse bu yıl çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Türk iş dünyası da ticari ilişkilerin hareketlenmesi için şimdiden çalışmalara başladı. Bunlardan birinin organizasyonunu Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği yapacak. Haziranda Çin’den bakanlar ve 100’den fazla iş insanı Türkiye’ye gelecek.

İş insanlarının hedefi, iki ülke arasındaki ticareti artırmak. Çin’in 1.5 trilyon dolarlık ithalatı içinde Türkiye’nin payı 3 milyar dolar. Çin ise 18 milyar dolar ihracat yapıyor Türkiye’ye. Arada ciddi bir dış ticaret açığı var. Son günlerde kanatlı hayvan ithalatına başlayan Çin’e çok farklı konularda ihracatın mümkün olduğunu düşünen Türk iş insanları bunun için harekete geçti.

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, salgında olumlu gelişmeler olması halinde haziran ayında Çin ve Türk iş insanlarını bir araya getirecekleri bir organizasyona hazırlandıklarını söyledi. Bazı politikacıları ve 100’den fazla işadamını davet ettiklerini, olumlu dönüş aldıklarını anlatan Beşer, “5 gün sürecek toplantılar düzenleyeceğiz. Toplantılarda maden, gıda ve tarım, enerji, e-ticaret ve bilişim, müteahhit hizmetleri, turizm ve lojistik konuları işlenecek” diye konuştu.

DOĞRU BAĞLANTILAR KURULMALI

“Çin çok büyük bir pazar” diyen Beşer, şunları söyledi:

“Covid-19 sonrası yeni dönemde doğru bağlantılar yapılırsa uzun ve sürdürülebilir bir ticaret ağı oluşturulabilir. Madenden gıdaya, çeşitli süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, kanatlı hayvan ve ürünleri, yaş meyve sebze gibi Türkiye’nin her bölgesinden Çin’e ihraç edilebilecek ürünlerimiz var.”

Beşer, tedarik zincirlerinde değişim olacağını ve Çin’in de dost gördüğü ülkelerden ithalatını artırmaya karar verdiğini hatırlatarak “Süt ve süt tozu ürünleri anlaşması yapıldı. Süt tozuyla beraber artık Çin pazarına peynirin de girmesi için çalışıyoruz. Bu ürünü eğer şimdi tanıtmaya başlarsak 2-3 sene içerisinde pazarda ciddi manada bir ihracat kalemi olur. Kanatlı hayvan ithalatı da başlıyor. Türkiye defne ve defne yaprağında dünyada en çok üretime sahip olan ülke. Tıbbi aromatik bitkilerin yağları şu anda Çinli firmalar tarafından talep olunan ürünler. Turizm de önümüzdeki yılların önemli bir konusu olacak. Hazirandan sonra Çinli turistlerin çok daha fazla Türkiye’ye geleceğine inananlardanım” dedi.

SALGINA RAĞMEN ABD VE ÇİN’E İHRACAT ARTTI

Dünya çapında salgının yaşandığı 2020 yılında birçok ülkeye dış satımda gerilemeler yaşanırken ABD ve Çin’e ihracat hız kesmedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye’nin ABD’ye 2019 yılında 7 milyar 893 milyon 415 bin dolar olan ihracatı yüzde 12.2 artarak 2020’de 8 milyar 859 milyon 344 bin dolara yükseldi. Çin’e gerçekleşen dış satım da yüzde 2.8 artışla 2 milyar 582 milyon 580 bin dolardan 2 milyar 654 milyon 539 bin dolara çıktı.

ABD’ye geçen sene en fazla ihracatı 951 milyon 71 bin dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Çin’e ise en fazla ihracatı 1 milyar 290 milyon 658 bin dolarla madencilik sektörü gerçekleştirdi.