iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu

21 Kasım 2020 Cumartesi, 11:16

Apple yeni akıllı telefonu iPhone 12’yi Türkiye’de satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

iPhone 12 serisi için resmi sitesinde bir süredir kullanıcıları “Yakında sizinle” yazısıyla karşılayan şirket, bu akşam cihazların vergiler dahil Türkiye fiyatlarını açıkladı:

iPhone 12 mini fiyat:

64 GB – 9.999 TL

128 GB – 10.499 TL

256 GB – 11.499 TL

iPhone 12 fiyat:

64 GB – 10.999 TL

128 GB – 11.499 TL

256 GB – 12.499 TL

iPhone 12 Pro fiyat:

128 GB – 14.999 TL

256 GB – 15.999 TL

512 GB – 17.999 TL

iPhone 12 Pro Max fiyat:

128 GB – 16.999 TL

256 GB – 17.999 TL

512 GB – 19.999 TL

iPhone 12 özellikleri

iPhone 12, OLED özellikli 6.1 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip.

iPhone 12’de yer alan Ceramic Shield ile birlikte Corning iş birliğiyle geliştirilen sağlam cam yer alıyor. Bu cam düşmelere karşı dört kat daha fazla dayanıklılık sunuyor.

A14 Bionic chip ile gelen telefonun arka tarafında iki adet 12 MP kamera bulunuyor. 4GB RAM’e sahip iPhone 12’de depolama seçecekleri ise 64 GB, 128 GB, 256 GB şeklinde. iPhone 12 Pro’da ise 512 GB kapasite seçeneği de bulunuyor.