iPhone 12'nin kamerasını, üçüncü taraf tamirciler değiştiremeyecek
Apple'ın iPhone 12 modelinin kamera modülünün tamiriyle ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Buna göre iPhone 12 kamerası, üçüncü taraf tamirciler tarafından değiştirilmesi durumunda bazı özelliklerini yitirebiliyor.
iFixt tarafından yayımlanan bir rapora göre, iPhone 12'nin kamera modülünün üçüncü taraf tamirciler tarafından değiştirilmesi daha da zorlaştırıldı.
Raporda, iPhone 12 kamerasının parça değiştirme işlemi sonrasında normal bir şekilde çalışması için yazılım yetkisi gerektirdiği ifade edildi. Böyle bir gereklilik önceki nesil iPhone modellerinde bulunmuyordu.
TAMİRİ ZORLAŞTIRILDI
Önceki iPhone modellerinde kamera modülünün değişimi konusunda herhangi ekstra bir işlem yapmak gerekmiyordu. iFixit, ekranın ve kameranın en çok değiştirilen ve tamir edilen parçalar arasında bulunduğunu söylüyor. Apple ise cihazlarına bu tür kısıtlamalar eklemeyi artırarak devam ediyor.
Apple'ın resmi yetkilendirmesi dışında da iPhone 12 kamerası değiştirilebiliyor ancak normal kullanım sırasında kullanıcılar çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyor.
iFixit, kamerada ultra geniş açıya geçilemediğini ve sadece belli kamera modlarında çalıştığını belirtiyor. Diğer modlar ise tamamen kullanılamaz hale geliyor.
HATA OLDUĞU SANILDI
iFixit, bu yazılım yetkilendirmesinin sadece System Configuration adındaki bir Apple uygulamasıyla gerçekleştirilebildiğini söyledi. Bu tür bir yetki ise sadece Apple Store ve Best Buy gibi organizasyonlarda bulunuyor. Bu durum ilk ortaya çıktığında bir tür hata olduğu düşünülmüştü. Ancak Apple'ın tamir rehberi kontrol edildiğinde bunun bir hata olmadığı ortaya çıktı.
Bu durum sadece iPhone 12 modelleri için geçerli ve diğer iPhone modellerini etkilemiyor. Dolayısıyla iPhone 12 sahiplerinin herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda yetkili bir Apple servisine gitmeleri, cihazlarının sağlığı için oldukça önemli.
Kaynak: Webtekno
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