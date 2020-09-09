iPhone 12'nin tanıtımı gelecek hafta olabilir

Apple, gelecek hafta bir etkinlik düzenleyeceğini duyurduktan sonra birçok insan bu organizasyonun Apple'ın yeni iPhone modelinin tanıtım amacı ile gerçekleşeceğini düşünüyor.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2020 Çarşamba, 13:48
iPhone 12'nin tanıtımı gelecek hafta olabilir
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Etkinlik, 15 Eylül Salı gerçekleşerek, Apple'ın internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak.

Yeni ürünlerinin tanıtımı için her sene eylül ayının başını tercih eden firma, etkinliklerini merkez binasında gerçekleştirirdi.

Şirketin küresel salgın nedeniyle yeni ürününü canlı yayın üzerinden duyuracağını ve 5G'yi kullanabilecek yeni iPhone 12'yi tanıtması bekleniyor.

Apple CFO'su Luca Maestri'nin daha önce yaptığı bir açıklamada, çıkardıkları ürünleri dağıtıma geçen seneye kıyasla daha geç sokulmasını planladıklarını söylemişti.


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