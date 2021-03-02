iPhone 13 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

02 Mart 2021 Salı, 10:04

Apple’da birçok kaynağı olan ve iPhone modelleri konusunda duyumlarıyla öne çıkan analist Ming-Chi Kuo, iPhone 13'ün ekran çentiğini kaldırıp kaldırmayacağına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Kuo’nun yaptığı açıklamalara göre, 2021 yılında 2020 serisine benzer boyutta dört farklı iPhone modelinin gelirken, mini modelinin en az bir yıl daha piyasada kalması bekleniyor. Kuo, iPhone 13 Pro modelinde enerji tasarruflu 120 Hz LTPO ekranlar bulunacağını söyledi.

iPhone 13’lerin, iPhone 12’lerden sadece bazı küçük mühendislik değişikliklere sahip olacağı ve minimal tasarım değişiklikleri olacağını belirtiyor. Yapılacak değişikliklere ilişkin yeni modellerin ekran çentiği biraz daha küçüleceğini belirtiliyor. Bununla beraber iPhone 13’lerin yine batarya kapasitelerinin “önemsiz derecede” artacağını aktarıldı. Ayrıca iPhone 13’lerde de kablolu şarj sürecinin devam etmesi bekleniyor.



