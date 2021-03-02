iPhone 13 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
2021 yılı sonunda duyurulacak Apple iPhone 13’ün tasarımına ilişkin açıklamalarda bulunan analist Ming-Chi Kuo, yeni modelin ekran çentiğinin küçüleceğini söyledi.
Apple’da birçok kaynağı olan ve iPhone modelleri konusunda duyumlarıyla öne çıkan analist Ming-Chi Kuo, iPhone 13'ün ekran çentiğini kaldırıp kaldırmayacağına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.
Kuo’nun yaptığı açıklamalara göre, 2021 yılında 2020 serisine benzer boyutta dört farklı iPhone modelinin gelirken, mini modelinin en az bir yıl daha piyasada kalması bekleniyor. Kuo, iPhone 13 Pro modelinde enerji tasarruflu 120 Hz LTPO ekranlar bulunacağını söyledi.
iPhone 13’lerin, iPhone 12’lerden sadece bazı küçük mühendislik değişikliklere sahip olacağı ve minimal tasarım değişiklikleri olacağını belirtiyor. Yapılacak değişikliklere ilişkin yeni modellerin ekran çentiği biraz daha küçüleceğini belirtiliyor. Bununla beraber iPhone 13’lerin yine batarya kapasitelerinin “önemsiz derecede” artacağını aktarıldı. Ayrıca iPhone 13’lerde de kablolu şarj sürecinin devam etmesi bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
- Son anket açıklandı: Muharrem İnce detayı
- Erdoğan'dan 'kısıtlamalara' ilişkin açıklama
- Yargılandın ama yerine kayyım atanmadı
- İstanbul Valisi'nden 'kademeli normalleşme' açıklaması
- AKP'li vekil ile Buldan arasında risk haritası gerilimi
- Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı
- CHP'den Teoman Sancar'ın istifasıyla ilgili ilk açıklama
- Mansur Yavaş'tan gelen SMS esnafın yüzünü güldürdü
- İddiaların odağındaki Keymen İlaç'tan açıklama
- Libya'da ele geçen Rus hava savunma sistemi Ankara'da
Video Haberler
- Üzerine 6 şirket kurup, 1.5 milyon lira borçlandırdılar
- İstanbul'da metro hattında korku dolu anlar
- Tam 1 milyon 877 bin lira değerinde! Servet buldu
- Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken gaf
- Alex De Souza’nın heykeline otomobil çarptı
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
En Çok Okunan Haberler
- Son anket açıklandı: Muharrem İnce detayı
- Erdoğan'dan 'kısıtlamalara' ilişkin açıklama
- Yargılandın ama yerine kayyım atanmadı
- İstanbul Valisi'nden 'kademeli normalleşme' açıklaması
- AKP'li vekil ile Buldan arasında risk haritası gerilimi
- Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı
- CHP'den Teoman Sancar'ın istifasıyla ilgili ilk açıklama
- Mansur Yavaş'tan gelen SMS esnafın yüzünü güldürdü
- İddiaların odağındaki Keymen İlaç'tan açıklama
- Libya'da ele geçen Rus hava savunma sistemi Ankara'da