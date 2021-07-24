iPhone'da dikkat çeken 'Test Alert Notification' uyarısı
iPhone kullanıcıları sabah saatlerinde telefonlarında "Test Alert Natification" (Evde Kal Türkiye) uyarısıyla karşılaştı.
iPhone kullanıcıları bu sabah "Test Alert Natification" uyarısı ile karşı karşıya kaldı.
Uyarıda "Evde Kal Türkiye" mesajı verildi.
Ancak tüm iPhone kullanıcılarına uyarı mesajı henüz iletilmedi.
Twitter'da telefonlarına gelen alarmın ekran görüntüsünü paylaşan kullanıcılar, alarmın tekrarladığını da ifade etti.
TEST ALERT NOTİFİCATİON UYARISI NASIL KAPATILIR?
Ayarlar > Bildirimler'e gidin. Ekranın en alt kısmına kaydırın. Test Alert Notification sekmesinden bildirimleri kapatın.
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