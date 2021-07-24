'Test Alert Notification' ne demek? 'Test Alert Notification' uyarısı nasıl kapatılır?
iPhone kullanıcıları sabah saatlerinde telefonlarında "Test Alert Natification" (Evde Kal Türkiye) uyarısıyla karşılaştı. Peki, 'Test Alert Notification' ne demek? Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır?
Sosyal medyada bazı iPhone kullanıcıları telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında "Evde kal Turkiye" ifadeleriyle gelen bildirin ekran görüntüsünü paylaştı.
Türkiye'deki bazı iPhone kullanıcıları telefonlarına Acil Durum Uyarısı (Test Alert Notification) geldiğini ve 'Evde kal Turkiye' mesajı geldiğini bildirdi.
'TEST ALERT NOTİFİCATİON' NE DEMEK?
Test Alert Natification: test uyarısı bildirimi anlamına gelmektedir. Test Alert Natification genel olarak kullanılan bir uyarı sistemi olarak düşünülebilir.
Sosyal medyada bazı iPhone kullanıcıları telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında "Evde kal Turkiye" ifadeleriyle gelen bildirimin ekran görüntüsünü paylaştı.
TEST ALERT NOTİFİCATİON UYARISI NASIL KAPATILIR?
Ayarlar > Bildirimler'e gidin. Ekranın en alt kısmına kaydırın. Test Alert Notification sekmesinden bildirimleri kapatın.
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