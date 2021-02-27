Ipsos araştırması: Türkiye’deki insanların endişe kaynağı yoksulluk ve işsizlik

27 Şubat 2021 Cumartesi, 16:25

Ipsos Araştırma Şirketi, “Dünyayı neler endişelendiriyor” başlığıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Küresel çapta gerçekleştirilen araştırmaya 27 ülkeden 19 bin 250 kişiyle anket yoluyla katıldı. Katılımcıların yüzde 50’si ülkelerinde kendilerini en çok endişelendiren konunun koronavirüs olduğunu belirtti. Koronavirüsü sırasıyla, işsizlik (yüzde 37), yoksulluk- sosyal eşitsizlik (yüzde 30), finansal/siyasi yolsuzluk (yüzde 27) ve suç/şiddet (yüzde 24) ile takip etti.

TÜRKİYE’DEN SONUÇLAR

Küresel çapta katılımcılara “Bu ülkede her şeyin doğru yönde ilerlediğini mi yoksa yanlış yolda mı ilerlediğini söyleyebilir misiniz?” sorusu yöneltildi. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 35’i olumlu cevap verirken yüzde 65’i olumsuz yanıt verdi. İşlerin en fazla yanlış gittiğini düşünen katılımcılar yüzde 87 oranıyla Peru’da yer aldı. Peru’da bu soruya olumlu yanıt verenler sadece yüzde 13 oldu.

Türkiye’de koronavirüsten endişe duyanların oranının yüzde 33 olduğu belirtildi. Malezya’da katılımcıların yüzde 77’si ise koronavirüsü endişe kaynağı olarak görerek birinci sırada yer aldı.

Ipsos araştırmasına göre, Türkiye’de işsizliği sorun olarak görenlerin oranı yüzde 44 oldu. Küresel ölçekte sekizinci sırada yer aldı. İşsizliği en az sorun olarak gören katılımcılar yüzde 14 ile Almanya ile Hollanda’da yer aldı.

Türkiye’de yoksulluk ve sosyal eşitsizliği en büyük sorun olarak tanımlayanların oranının yüzde 36 olduğu belirtildi. Araştırmaya göre yüzde 65 ile Rusya ilk sırada yer alırken Suudi Arabistan’daki katılımcılar yüzde 15 ile son sırada yer aldı.

Türkiye’den katılımcıların yüzde 20’si finansal/politik yolsuzluğu sorun olarak gördüğü aktarıldı. Türkiye’den katılımcıların yüzde 22’sinin ise suç ve şiddeti en büyük sorun olarak gördükleri belirtildi.