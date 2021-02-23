Ipsos’un araştırmasına göre salgın toplumun alışkanlıklarını değiştiriyor
Araştırma şirketi Ipsos’un salgın dönemine ilişkin verilerine göre eğitimli ya da eğitimsiz toplumun neredeyse yarıya yakını internetsiz bir hayat düşünemediğini belirtti.
Ipsos’un “Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırmasının” 44. dönem verileri yayımlandı. Araştırmada vatandaşların salgınla beraber internet kullanımları, görüntülü görüşmeler, dijital alışverişleri izlendi. Araştırma sonuçları şöyle:
- Salgın günlük hayatın birçok alanında davranış değişikliğine yol açıyor. Toplumun yüzde 46’sı internetsiz bir hayatı düşünemiyor.
- Yükseköğretim mezunları arasında yüzde 57 olan bu oran ilköğretim ve altı eğitim seviyesine sahip bireyler arasında da yüzde 45.
- Salgınla beraber toplumun yüzde 50’si internet kullanımlarının ciddi derecede arttığını ifade ediyor. Yüzde 28’inin ise kısmen artmış.
- Çalışanların yüzde 41’i salgın başladığından bu yana iş amaçlı video konferansını daha fazla yapıyor.
- Vatandaşların yaklaşık üçte biri artık çok daha fazla, dörtte biri ise kısmen daha fazla online kanallardan alışveriş yapıyor.
Ipsos Türkiye CEO’su Sinan Gedik, “Büyük yıkımlar arkalarında iz bırakıyorlar, bu yeni durumun salgın sonrasında da genel olarak kalıcılaşması şaşırtıcı olmayacak” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- En çok vakanın görüldüğü ilde ek tedbirler alındı
Video Haberler
- Çoluğumuz çocuğumuz yarın bize küfredecek
- Uçak acil iniş yaptığı sırada otoyoldaki araca çarptı
- Otomobiline benzin döküp ateşe verdi!
- Lüks siteye yapılan operasyonda bulundu
- Hemşireye saldırı anı kamerada
- Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı
- İstanbul Boğazı’nda şaşırtan manzara
- AKP İzmir Kongresi'ne ilişkin skandal görüntüler
- Haziran ayı itibariyle hizmete sunacağız
- İhbara giden polis, 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- En çok vakanın görüldüğü ilde ek tedbirler alındı