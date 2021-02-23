Ipsos’un araştırmasına göre salgın toplumun alışkanlıklarını değiştiriyor

23 Şubat 2021 Salı, 06:00

Ipsos’un “Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırmasının” 44. dönem verileri yayımlandı. Araştırmada vatandaşların salgınla beraber internet kullanımları, görüntülü görüşmeler, dijital alışverişleri izlendi. Araştırma sonuçları şöyle:

- Salgın günlük hayatın birçok alanında davranış değişikliğine yol açıyor. Toplumun yüzde 46’sı internetsiz bir hayatı düşünemiyor.

- Yükseköğretim mezunları arasında yüzde 57 olan bu oran ilköğretim ve altı eğitim seviyesine sahip bireyler arasında da yüzde 45.

- Salgınla beraber toplumun yüzde 50’si internet kullanımlarının ciddi derecede arttığını ifade ediyor. Yüzde 28’inin ise kısmen artmış.

- Çalışanların yüzde 41’i salgın başladığından bu yana iş amaçlı video konferansını daha fazla yapıyor.

- Vatandaşların yaklaşık üçte biri artık çok daha fazla, dörtte biri ise kısmen daha fazla online kanallardan alışveriş yapıyor.

Ipsos Türkiye CEO’su Sinan Gedik, “Büyük yıkımlar arkalarında iz bırakıyorlar, bu yeni durumun salgın sonrasında da genel olarak kalıcılaşması şaşırtıcı olmayacak” diye konuştu.