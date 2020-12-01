Irak basını iddiası: "Terör örgütü PKK'ya bağlı 1000 silahlı kişi Sincar'a girdi"

01 Aralık 2020 Salı, 14:33

Irak'ta günlük yayın yapan el-Meda Gazetesi'nin haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen kaynak, "Irak Federal Polisi Teşkilatı'nın Sincar'daki güvenliği sağlayacağının duyurulmasından sonra PKK'ya bağlı her gün 100 ila 200 silahlı kişi Suriye'den Sincar'a giriş yapıyor. Şu ana kadar 1000 kişi Suriye sınırını aşarak bölgeye girmiş durumda" olduğunu iddia etti.

Terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çekilme niyetinin olmadığını anlatan kaynak, Sincar Anlaşması'nı kınamak için parayla insan örgütleyip gösteri yaptırdığını da öne sürdü.

‘ÇEKİLME BAŞLAMADI’

Gazeteye konuşan kaynak, "PKK, Sincar'da örgüte üye olup talimatlarını yerine getirenlere aylık 400 dolar ve bu üyelerin aile fertlerine 100'er dolar para veriyor" iddiasında bulundu.

Kaynak, söz konusu durumun "PKK'nın çekilme değil, savaşmaya başlayacağı" anlamı taşıdığını savundu.

IKBY: "SİNCAR ANLAŞMASINA BAĞLIYIZ"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinden çıkarılması konusunda Bağdat ile yapılan anlaşmaya bağlı olduklarının altını çizdi. IKBY'nin söz konusu anlaşmanın uygulanması sürecini titizlikle takip ettiğini belirten Adil, "Sincar'daki PKK ve tüm diğer bağlı güçlerin uzaklaştırılması Bağdat'ın görevidir" ifadelerini kullandı.

Erbil'in bu anlaşmadaki konumu ve yaklaşımına da değinen Adil, "IKBY, Sincar Anlaşması'nın uygulanması noktasında istekli ve anlaşmaya bağlıdır" dedi.

Irak Ortak Operasyon Komutanlığı, bugün yaptığı açıklamada, IKBY ile varılan anlaşma kapsamında Iraklı güvenlik güçlerinin Sincar'da konuşlanma planını uygulamaya başladığını duyurdu. Yazılı açıklamada, plan sayesinde ilçede güvenlik ve istikrarın tahsis edilmesinin, yerinden edilenlerin evlerine dönmesini sağlayacağı kaydedilerek, "Güvenlik güçleri, Sincar ilçesi ve ona idari olarak bağlı bölgelerdeki istikrarı sağlama icraatına devam edecek" ifadeleri kullanıldı.