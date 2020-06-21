Irak futbolunun efsanesi salgına yenildi

21 Haziran 2020 Pazar, 14:14

Irak Milli Takımı’nın efsane forveti 56 yaşındaki Ahmed Radhi, koronavirüs ile mücadelesini kaybetti ve hayata veda etti.

Irak Sağlık Bakanlığı, Irak’ın en ünlü eski futbolcularından Ahmed Radhi’nin Covid-19’dan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

1997’de kariyerine nokta koyan Radhi, Irak Milli Takımı ile çıktığı 121 maçta 62 gol atmıştı. Tarihinde ilk ve son kez 1986’da Dünya Kupası’na katılan Irak’ın, Belçika’ya karşı attığı golün sahibi de Ahmed Radhi’ydi.

Geçtiğimiz hafta corona virüse yakalanan Radhi, Bağdat’ta kaldırıldığı hastanede tedavi edildikten sonra Perşembe günü taburcu edilmişti. Birkaç saat sonra yeniden fenalaşınca tekrar hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Radhi, Irak’ın tüm zamanların en fazla forma giyen üçüncü oyuncusu ve eski takım arkadaşı Hüseyin Saeed’in arkasında, golcüler arasında da ikinci sırada yer alıyor.



