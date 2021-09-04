Irak hükümeti, 18 yıl sonra getirdiği "Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı"nı onaylayarak Meclis'e gönderdi

Irak hükümeti, ABD'nin 2003 yılındaki işgalinden 18 yıl sonra “Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı”nı onayladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2021 Cumartesi, 12:28
Irak hükümeti, 18 yıl sonra getirdiği
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Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu'nun bu haftaki toplantısında gündeme gelen Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı kabine üyeleri tarafından onaylanarak Meclis'e gönderildi.

Söz konusu yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Meclis gündemine alınarak, oylamaya sunulması bekleniyor.

ABD’nin 2003’teki işgaliyle Irak’ta zorunlu askerlik kaldırılmıştı.


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