Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi: Türkiye egemenliğimize saygı göstermeli, PKK bölgeyi terk etmeli

20 Haziran 2020 Cumartesi, 02:10

Getty Images IKBY Başkanı Neçirvan Barzani

Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Türkiye'nin Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan Operasyonları ile ilgili olarak ilk kez açıklama yaptı.

IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Cuma akşamı yaptığı açıklamada Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin gelişmeleri "büyük bir acı ve kaygıyla" izlediğini söyledi.

Operasyonları kınadıklarını söyleyen Adil, "Türkiye Cumhuriyeti'nden topraklarımızın ve vatanımızın egemenliğine saygı göstermesini; PKK'dan da operasyon düzenlenen bölgeleri terk etmesini ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin sınır bölgelerinde gerginliğe neden olmamasını talep ediyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) saldırıda dört PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı.

Bakanlık daha sonra Pençe-Kaplan operasyonu kapsamında çıkan çatışmada Ömer Kahya isimli Türk askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fransız haber ajansı AFP, yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin hava saldırıları sonucu beş sivilin öldüğünü bildirmişti.

ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu'ndan (USCIRF) yapılan açıklamada ise, Türkiye'nin operasyonları kınandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu operasyonlara son verme çağrısı yapıldı.

USCIRF Başkanı Gayle Manchin yaptığı yazılı açıklamada, "USCIRF Türkiye'ye Irak'ın Sincar kentindeki acımasız hava saldırılarını hemen durdurma ve karadaki askerlerini geri çekme çağrısı yapıyor ki bu halihazırda kırılgan olan bir bölgede şiddetin tırmanması tehlikesini taşıyor. Bu eylemler özellikle Sincar'a dönmeye çalışan travmatize olmuş yüzlerce Yezidi ailesini ve Irak'ın kuzeyindeki diğer sivilleri tehdit ediyor ki hiçbiri bir NATO müttefiki tarafından zarar görmeyi hak etmiyor" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Pazar gecesi Kuzey Irak'taki 81 hedefe yönelik Pençe-Kartal adlı hava operasyonu gerçekleştirmişti.

TSK ardından Salı gecesi de Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başlattı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) komandoların Haftanin'de olduklarını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından Çarşamba öğleden sonra yayımlanan bir mesajda, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sürdüğü belirtildi.

OPERASYONLAR HAKKINDA NE BİLİNİYOR?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pazar geceki operasyonun nedeniyle ilgili şu açıklama yapıldı:

"Son zamanlarda terör örgütü PKK'nın karakol ve üs bölgelerine artan taciz ve saldırı teşebbüsleri üzerine TSK tarafından Pençe-Kartal Operasyonu başlatıldı".

Açıklamada, operasyon kapsamında, Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Gara, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki örgüt hedeflerinin vurulduğu belirtildi.

Operasyonda savaş uçakları dışında İHA'lar da (İnsan Hava Aracı) yer aldı.

Operasyonda Mahmur'un da olmasıyla BBC Türkçe'ye konuşan bir Türk güvenlik yetkilisi şunları söyledi:

"Örgüt, yeni üs bölgeleri için altyapıyı şu an ellerinde olan bölgelerde hazırlıyor. Biz de bu hazırlığın yapıldığı bölgeleri hem yerel unsurlar üzerinden sahadan hem de aldığımız görüntülerle takip ediyoruz.

"Tespit ettiğimiz alanların sivil alan olmadığını, örgütün altyapı hazırlığı içinde olduğu alanlar olduğunu yüzde 100 olarak teyit edersek, operasyon düzenleyip yeni üsler kurulmasının önünü alıyoruz. Mahmur operasyonu da bu kapsamda yapıldı.

"Mahmur'da bir yıldan uzun bir süre önce bir operasyon düzenlemiştik, depolarını yok etmiştik. Bir yıl içinde yeni depolama yaptıklarını gördük. Mahmur çevresinde yeni yollar yapıldı. Bu yollar üzerinden ülkemize sızıp eylem yapma arayışındalar. Bu sebeple bir kez daha operasyon düzenledik."

Hafta içindeki ikinci operasyon ise Haftanin'e yönelik olarak başlatıldı.

AFP

Bu operasyonun da, "son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik" olarak yapıldığı açıklandı.

Operasyonun içeriğiyle ilgili ise "Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandoların, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal ettikleri" belirtildi.

İki operasyon da Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile kuvvet komutanları tarafından sevk ve idare edildi.

BAĞDAT YÖNETİMİ NASIL TEPKİ VERDİ?

Pençe-Kartal operasyonunun ardından Irak, "egemenliğinin ihlal edildiğini" belirterek Türkiye'yi eleştirdi.

Akabinde Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Bakanlık, Türk tarafına nota verdi.

Konuyla ilgili Anadolu Ajansı'na konuşan Büyükelçi Yıldız ise şunları söyledi:

"Irak'ın, PKK terör örgütünün ülkedeki varlığını sona erdirmeye yönelik somut hiçbir adım atmamasının Türkiye'de üzüntüyle karşılandığını söyledim. Iraklı muhatabıma ayrıca Türkiye'nin bu durum karşısında uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli adımları atmak durumunda kaldığını da vurguladım."

OPERASYONUN ZAMANLAMASI NE SÖYLÜYOR?

Son haftalarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı noktalardan güvenlik güçlerine yönelik saldırı girişimi haberleri geliyor.

Bunun yanında, Pençe-Kartal Operasyonu'nun Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) "Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü" öncesi başlatılması ise sosyal medyada, operasyonun güvenlik amaçları dışında iç siyasete yönelik hedeflerinin de olduğu yorumlarına da neden oldu.