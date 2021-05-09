Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 8 PKK'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 8 PKK'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
09 Mayıs 2021 Pazar, 14:17
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 8 PKK'li terörist etkisiz hale getirildi
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, (MSB) yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesinde bölücü terör örgütü PKK mensubu 8 terörist tespit edildi.

Teröristler, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler