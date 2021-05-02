Iraklı Türkmenlerden Merkezi Hükümete 'Kerkük' çağrısı

02 Mayıs 2021 Pazar, 11:25

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü IŞİD'in artan saldırılarının kentin istikrarını bozmaya başladığı belirtildi.

Bunun önüne geçmek için yapılacak herhangi bir operasyonun, sadece merkezi hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilmesi istenen açıklamada, kentin kuzeyinde merkezi hükümete bağlı olmayan güçlerin bulunması kınandı. AA'nın haberine göre; açıklamada, kentin istikrarını ancak hükümete bağlı güçlerin sağlayacağı ifade edildi.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın IŞİD'ten temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Son olarak dün Kerkük'ün Havice ilçesi yakınlarındaki bir kontrol noktasına IŞİD'in el bombasıyla düzenlediği saldırıda Haşdi Şabi'den 1 kişinin öldüğü, 2 polisin de yaralandığı belirtilmişti.

IŞİD'in ayrıca Kerkük'e bağlı Altunköprü kasabası yakınlarında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıda 3 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.