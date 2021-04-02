Irak’ta 3 penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi
Irak’ın Musul kentinde geçen yıl üç penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi. Doktorlar ise vakanın dünya üzerinde bir ilk olduğu tahmin ediyor.
Irak'ın Musul kentine bağlı Duhok kasabasında geçen yıl üç penisli bir bebek dünyaya geldi. Doktorlar "diphallia" adı verilen bir sendromla dünyaya gelen bebeğin işlevsel olmayan 2 ve 1 cm uzunluğundaki iki penisin cerrahi operasyonla alındığını belirtti.
Vakanın dünyada bir ilk olduğu tahmin ediliyor.
Ürologlar, operasyonla alınan fazla penislerin idrarın geçtiği tüpe bağlı olmadığını ve ameliyatın en iyi seçenek olduğuna karar verdi. Kimliği açıklanmayan bebeğin geçen yıl üç aylık olduğu dönemde doktorlar vaka hakkında tıbbi makale yayınladı. Uzmanlar, her 5 ile 6 milyon erkek çocuktan birinin birden fazla penisle doğduğuna dikkat çekerken, dünya çapında kaydedilen yaklaşık 100 diphallia sendromunda birinin iki penisli vaka olduğunu söyledi.
DÜNYADA BİR İLK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR
International Journal of Surgery Case Reports'ta yayımlanan vaka raporuna göre Iraklı çocuk, ilk triphallia (üç penis) hastası olduğu belirtildi. Raporun yazarı Dr. Şakir Saleem Jabali'ye göre operasyondan bir yıl sonra yapılan kontrolde bebekte bir sorunun tespit edilmediği ifade edildi.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr Jabali, “Tahminimize göre, üç penis veya triphallia ile bildirilen ilk vakadır” diye konuştu.
Video Haberler
- Küçükçekmece'deki korkunç ölüm kameraya yansıdı
- Yurttaştan, Soyer'e: Bıktık artık bu düzeni değiştirin
- Korkunç ölüm! Kafasının üzerinden geçti
- Çekmeköy'de korku dolu anlar
- Yürek burkan tesadüf
- Başkent'te akıl almaz olay
- 100 metreden denize uçtu: 1 ölü, 1 kayıp
- İmamoğlu: Büyük bir ihanet, zül, günah, yazık!
- Turşu tesisindeki skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme
- Kısıtlamalara ilişkin önemli açıklama: Endişe verici
En Çok Okunan Haberler
- İlk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
- Harp akademisi mezunu olmadığı öğrenildi
- Arka Sokaklar baroları ayağa kaldırdı
- Sinovac mı seçilmeli Biontech mi?
- İçişleri'nden 81 il valiliğine genelge
- 'Pişman ederim' tepkisi
- Cumhur'da iade gerilimi
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- AKP'li Ayvatoğlu'dan Pudra şekeri açıklaması
- Yavaş'tan, 'toplanan paralar ne oldu' sorusuna yanıt