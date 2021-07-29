Irak'ta askeri helikopter düştü: 5 kişi yaşamını yitirdi

Irak'ın Salahaddin vilayetinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2021 Perşembe, 10:32
Irak'ta askeri helikopter düştü: 5 kişi yaşamını yitirdi
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Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağından yapılan açıklamada, Mi17 tipi bir askeri helikopterin Salahaddin vilayetine bağlı Amırli kasabası yakınında düştüğü belirtildi.

Helikopterde bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Helikopterin düşme nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.


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