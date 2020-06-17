Irak’ta milletvekili koronavirüs karantinasından kaçtı
Irak Meclisi’nde 2. koronavirüsü vakası teşhis edilirken, virüse yakalanan diğer milletvekilinin karantinadan kaçması ülkenin gündemine oturdu.
IRAK SAĞLIK BAKANLIĞI MİLLETVEKİLİ HAKKINDA DAVA AÇTI
Özellikle Mayıs aydından sonra koronavirüs vakalarının büyük ölçüde arttığı Irak’ta 2 milletvekilinde koronavirüsü tespit edildi. Virüse yakalanan milletvekili Mahasin el-Sadun, Musul kentinde kaldığı karantinadan kaçtığı iddiaları üzerine harekete geçen Irak Sağlık Bakanlığı milletvekili hakkında dava açtı.
Irak Sağlık Bakanı Hasan el-Temimi, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, koronavirüsü tespit edilen ve Musul’daki hastanede karantinaya alınan bir milletvekilinin zorla hastaneden çıkması üzerine dava açtığını söyledi.
KORUMALARIYLA GÖREVLİLERE SALDIRDI
El-Temimi açıklamasında toplumda kati olarak hastalık yaymak suçundan milletvekili hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Musul İl Sağlık Müdürlüğü milletvekili el-Sadun’nun 3 korumasıyla birlikte karantinaya alındıkları hastaneden kaçarak görevlilere saldırdığını ifade ederken, el-Sadun kendisinde koronavirüsü olmadığını iddia etti.
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