Irak’ta üst düzey istihbarat yetkilisine suikast
Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı’ndan (INIS) kıdemli bir subayın düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı’ndan (INIS) kıdemli bir subay olan Muhammed Laith’in düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Güvenlik kaynakları, Laith’in başkentin batısında bulunan Mansour semtinde akrabalarından birinin evinin yakınında silahlı kişiler tarafından öldürüldüğünü aktararak, saldırganların silahlarında susturucu takılı olduğunu belirtti.
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