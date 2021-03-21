Irak’ta üst düzey istihbarat yetkilisine suikast

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı’ndan (INIS) kıdemli bir subayın düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

İHA
21 Mart 2021 Pazar, 23:09
Irak’ta üst düzey istihbarat yetkilisine suikast
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı’ndan (INIS) kıdemli bir subay olan Muhammed Laith’in düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Güvenlik kaynakları, Laith’in başkentin batısında bulunan Mansour semtinde akrabalarından birinin evinin yakınında silahlı kişiler tarafından öldürüldüğünü aktararak, saldırganların silahlarında susturucu takılı olduğunu belirtti.


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