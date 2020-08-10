İran: ABD, samimiyse Lübnan'a yönelik yaptırımları kaldırmalı

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:20

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musavi, basına yaptığı açıklamada, Fransa’yı, patlamayı kullanarak ülkedeki ortamı politize etmekle suçladı. Musavi tarafından yapılan açıklamada, "ABD, Lübnan'a yaptığı yardım teklifi konusunda dürüstse, yaptırımları kaldırmalı," ifadesi yer aldı.

"SİYASİ AMAÇLAR İÇİN KULLANILMAMALI"

Reuters'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi televizyonda yayınlanan bir basın toplantısında, "Patlama siyasi amaçlar için bir bahane olarak kullanılmamalı. Patlamanın nedeni dikkatle araştırılmalıdır" dedi.

Musavi ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanual Macron’un Lübnan ziyareti hakkında da,"Bazı ülkeler bu patlamayı kendi çıkarları için siyasallaştırmaya çalışıyorlar" diyerek yanıtladı.

PATLAMA, DÖNÜM NOKTASI

Bir süredir sosyal ve ekonomik kargaşa içinde olan Lübnan'da yaşanan patlamanın, ülkenin siyasi yol haritasında bir dönüm noktası olabileceği düşünülüyor.

Geçtiğimiz birkaç gün içinde, şehirdeki hasarın boyutları ortaya çıktıkça, ülkedeki protesto gösterileri de hız kazandı. Beyrut'ta gerçekleşen protesto gösterilerinde, polisler ile göstericiler arasında yer yer çatışmalar yaşandı.



