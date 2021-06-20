İran Cumhurbaşkanı için yayımlanan tebrik mesajı Erdoğan'ın taslak metni çıktı
İran Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımdaki hata dikkat çekti.
İran Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımdaki hata dikkat çekti.
İran’da resmi sonuçlara göre, muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu.
İran Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının bulunduğu bir metin paylaşıldı. Metinde İbrahim Reisi’ye seçimde galibiyetinden dolayı tebrik mesajı yer aldı. Ancak tebrik metinin başlığında “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seçilen İbrahim Reisi’ye Gönderilebilcek Tebrik Mesajı Taslağı” yazdığı görüldü.
Öte yandan Büyükelçiliğin hatalı paylaşımını düzelttiği görüldü.
İşte o paylaşım:
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