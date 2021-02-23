İran dini lideri Hamaney'den çizgi film fetvası: Kadın karakterler başörtü takmalı

23 Şubat 2021 Salı, 11:45

Fıkıh adlı Telegram kanalında, "Animasyon filmlerdeki hayali karakterler için başörtüsü gerekli midir?" diye soran Hamaney, ardından "Bu gibi farazi vaziyetlerde başörtüsü takmak bizatihi gerekli olmasa da, başörtüsü takmamanın sonuçları nedeniyle animasyonlarda başörtüsü hükmüne riayet etmek gerekiyor" dedi.

Hamaney’in sözlerini aktaran Iran Wire sitesi, "Yani sanatçılar kadın karakterleri başörtüsü takmamış halde hayal etmekte özgür ancak bunları sunamıyor" ifadesini kullandı.

Haberde, bu fetvanın İran'da gösterilen animasyon filmleri ve dizileri nasıl etkileyeceğinin önümüzdeki günlerde anlaşılacağı da işaret edildi.

Haber Global'de yayınlanan habere göre, İran İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana bazı din adamları ve dini gruplar, kadınların başörtüsü olmadan görüldüğü yabancı film ve dizilerin gösterilmesine karşı çıkarak bu tür yapımların kadınları başörtülerini çıkarmaya teşvik ettiğini ileri sürmüştü.

Hamaney'in geçtiğimiz yıllarda da kadınların halka açık yerlerde bisiklete binmesini yasaklayan fetva yayınlamasının ardından İranlı kadınlar fetvaya tepki olarak sosyal medyada bisiklete binerken çektikleri fotoğrafları paylaşmaya başlamış, Facebook, Twitter ve İnstagram gibi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları fotoğraf ve görüntülerde Hamaney'in bisiklete binmenin kadınların iffetine tehdit oluşturduğuna yönelik fetvayı protesto ederken ülkedeki kadınları da protesto kampanyasına destek vermeye çağırmışlardı.

Fetvada, "Kadınların halka açık ve namahremin göreceği yerlerde bisiklete binmesi haramdır." ifadeleri kullanılmıştı.

İran'ın en üst otoritesi kabul edilen dini liderin fetvaları fiili olarak kanun hükmünü taşıyor.