İran Dışişleri Bakanı Zarif: Azerbaycan’ın Karabağ’ı almasından mutluyuz
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bölge turu kapsamında gittiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Karabağ’ın kurtarılmasından mutluluk duyduklarını belirterek, “Bu topraklar Azerbaycan halkının hakkıdır. Yurtlarından edilmiş Azerbaycan halkının tekrar Karabağ’a dönmelerine yardım etmek istiyoruz” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bölge turu kapsamında gittiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de İran basınına açıklamalarda bulundu. Karabağ’ın kurtarılmasından mutluluk duyduklarını belirten Zarif, “Bu topraklar Azerbaycan halkının hakkıdır. Yurtlarından edilmiş Azerbaycan halkının tekrar Karabağ’a dönmelerine yardım etmek istiyoruz” dedi.
Zarif, ayrıca işgalden kurtarılan Karabağ’ın yeniden inşası, güvenliği ve istikrarı gibi konularda da Azerbaycanlı yetkililer ile görüşeceklerini kaydetti.
Zarif, bölge ülkeleri ile yakın ilişkiler kurmak istediklerini de belirterek, “Rusya, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye’yi de ziyaret edeceğim. Hem bölgesel konular hem de ikili ilişkiler bu ziyaretlerde ele alınacak” ifadesini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Kızına cinsel istismardan tutuklandı
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
- 'AYM kendi kararı uygulanmayınca verdiği tepkiyi versin'
- Çakıcı'ya 'AKP'li plaka!
- Ankara-Sivas YHT hattına 2 milyar lira daha
- Akkuyu Nükleer AŞ'den 'fay hattı' açıklaması
- Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti
- Uğur Mumcu katledilişinin 28. yıldönümünde unutulmadı
- Uğur Mumcu’nun arşivini silen TRT'den ikinci skandal
- Bakanlardan kaçırılan Türk gemisi hakkında açıklama
Video Haberler
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Kızına cinsel istismardan tutuklandı
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
- 'AYM kendi kararı uygulanmayınca verdiği tepkiyi versin'
- Çakıcı'ya 'AKP'li plaka!
- Ankara-Sivas YHT hattına 2 milyar lira daha
- Akkuyu Nükleer AŞ'den 'fay hattı' açıklaması
- Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti
- Uğur Mumcu katledilişinin 28. yıldönümünde unutulmadı
- Uğur Mumcu’nun arşivini silen TRT'den ikinci skandal
- Bakanlardan kaçırılan Türk gemisi hakkında açıklama